FSV Zwickau - Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenreiter Dynamo Dresden wird in der 3. Liga heute auswärts vom FSV Zwickau herausgefordert. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Derby im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, Champions League, Europa League, internationale Top-Ligen live bei DAZN - jetzt kostenlosen Probemonat abschließen

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FSV Zwickau - Dynamo Dresden: Termin, Spielort

Sachsen-Derby in der 3. Liga! Im Rahmen des 25. Spieltags kommt es am heutigen Samstag, den 20. Februar zum Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Zwickau und Dynamo Dresden. Anstoß: 14 Uhr. Spielort: Die GGZ-Arena in Zwickau, die wegen der Coronavirus-Pandemie aber leer bleiben muss.

Die Dresdner gehen als aktueller Tabellenführer klar favorisiert in die 90 Minuten. Nach zwei 0:1-Niederlagen im Januar haben sie im Februar bei ihren zwei Pflichtaufgaben bislang zwei Erfolgserlebnisse feiern können: 1:0 beim FC Magdeburg und kürzlich ein 3:1 gegen den VfB Lübeck.

© getty Dynamo führt die Tabelle der 3. Liga an.

Zwickau liegt im Klassement indes im Mittelfeld auf Rang elf, musste zuletzt eine 2:3-Niederlage gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München hinnehmen. Zuvor war man rund einen Monat lang ungeschlagen geblieben.

Begegnung: FSV Zwickau - Dynamo Dresden

FSV Zwickau - Dynamo Dresden Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 20. Februar 2021

20. Februar 2021 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: GGZ-Arena, Zwickau

GGZ-Arena, Zwickau TV-Übertragung: MagentaSport

3. Liga: Begegnungen am 25. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast 19.02., 19:00 SV Meppen -:- Hallescher FC 20.02., 14:00 VfB Lübeck -:- Türkgücü-Ataspor 20.02., 14:00 FC Ingolstadt -:- 1. FC Kaiserslautern 20.02., 14:00 MSV Duisburg -:- SpVgg Unterhaching 20.02., 14:00 FC Hansa Rostock -:- Waldhof Mannheim 20.02., 14:00 1. FC Saarbrücken -:- 1860 München 20.02., 14:00 FSV Zwickau -:- SG Dynamo Dresden 21.02., 13:00 Bayern München II -:- FC Viktoria Köln 21.02., 14:00 Magdeburg -:- SC Verl 22.02., 19:00 SV Wehen Wiesbaden -:- KFC Uerdingen 05

FSV Zwickau - Dynamo Dresden: 3. Liga live im TV und Livestream

Aufgepasst! Das Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Zwickau und Dynamo Dresden bekommt Ihr heute auch im Free-TV zu sehen. Der MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) zeigt die Partie live - auch online via Livestream.

Außerdem könnt Ihr das Derby bei MagentaSport verfolgen. Sendungsstart ist bei dem Angebot der Telekom eine Viertelstunde im Vorfeld um 13.45 Uhr. Anett Sattler moderiert, Alexander Küpper kommentiert.

Wer das Spiel bei MagentaSport schauen möchte, sollte sich im Vorfeld etwas Zeit nehmen. Weil es sich um einen kostenpflichtigen Dienst handelt, ist nämlich eine Registrierung notwendig. Nicht-Telekom-Kunden zahlen für ein Monatsabo 16,95 Euro pro Monat, für ein Jahresabo werden 9,95 Euro pro Monat fällig. Falls Ihr Telekom-Kunden seid, habt Ihr Glück: Die ersten zwölf Monate bekommt Ihr MagentaSport gratis, danach werden pro Monat 4,95 Euro von Euch verlangt.

Abrufen könnt Ihr MagentaSport am PC per Livestream, am TV-Gerät via App oder Telekom-Receiver sowie auf dem Smartphone oder Tablet via App.

FSV Zwickau - Dynamo Dresden: 3. Liga im Liveticker

Sollten Euch schriftliche Updates während der Begegnung zwischen Zwickau und Dynamo genügen, sei Euch der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Dort entgeht Euch definitiv nichts.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle