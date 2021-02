FC Bayern II vs. FSV Zwickau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Nachholspiel des 14. Spieltags zwischen den Drittligisten FC Bayern München II und dem FSV Zwickau steht heute im Plan. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Der amtierende Meister aus München will nach der 0:1-Pleite gegen den KFC Uerdingen wieder einen Dreier einfahren. Die Gäste aus Zwickau konnten hingegen in den letzten fünf Partien immer punkten. Fünf Zähler trennen die beiden Klubs in der Tabelle, wobei der FC Bayern auch ein Spiel weniger absolviert hat.

FC Bayern II vs. FSV Zwickau: Uhrzeit, Spielort, Stadion

Das im Dezember wegen mehreren Coronafällen abgesagte Spiel zwischen der Reservemannschaft des FC Bayern München und dem FSV Zwickau wird am heutigen Mittwoch, den 10. Februar, nachgeholt. Angepfiffen wird die Partie des 14. Spieltags um 19 Uhr im Münchner Stadion an der Grünwalder Straße.

FC Bayern II vs. FSV Zwickau heute live im TV und Livestream

Bekanntlich besitzt Magenta Sport die Übertragungsrechte für die 3. Liga. Nachdem der Pay-TV-Anbieter der Telekom alle Spiele live und in voller Länge überträgt, übernimmt er demnach auch die heutige Begegnung des FC Bayern II und Zwickau. Die Vorberichterstattung startet um 18.45 Uhr. Bei Magenta Sport begleiten Euch Kommentator Franz Büchner und Moderator Simon Köpfer.

Sowohl Kunden der Telekom als auch Nicht-Kunden können Magenta Sport nutzen. Jedoch sind es die Telekom-Kunden, die weniger zahlen. Das erste Jahr ist nämlich komplett gratis, nach Ablauf der 12 Monate beträgt der Monatspreis für das Abonnement 4,95 Euro.

Nicht-Kunden hingegen müssen ohne Gratisperiode für das Monatsabo 16,95 Euro zahlen. Das Jahresabo kostet pro Monat 9,95 Euro.

FC Bayern II vs. FSV Zwickau heute im Liveticker

Für Fans der beiden Klubs, die ihre Mannschaften anfeuern wollen, aber keinen Magenta-Sport-Zugang haben, wird von SPOX ein ausführlicher Liveticker angeboten.

© getty

FC Bayern II vs. FSV Zwickau: Die möglichen Aufstellungen

FC Bayern II: Wagner - Stanisic, Lawrence, Feldhahn, Arrey-Mbi, Lungwitz - Stiller - Scott, Singh, T. Kern - Oberlin

FSV Zwickau: Brinkies - Stanic, Nkansah, Frick, Schikora - M. Schröter, Könnecke, Möker, Coskun - König, Willms

3. Liga: Der aktuelle Tabellenstand