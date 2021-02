Spitzenspiel in der 3. Liga: Dynamo Dresden empfängt den FC Ingolstadt. Die Partie des 26. Spieltags könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Dynamo Dresden - FC Ingolstadt: 3. Liga heute im Liveticker

Vor Beginn:

Der FCI dagegen präsentierte sich in den vergangenen Wochen zudem in bestechender Form. Zuletzt gab es drei Siege in Folge.

Vor Beginn:

Spitzenreiter Dynamo Dresden kam unter der Woche im Nachholspiel gegen die Amateure des FC Bayern München nicht über ein 1:1 hinaus. Somit hat der Zweitliga-Absteiger vor dem Spitzenspiel nur vier Punkte Vorsprung auf den FC Ingolstadt, der noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker. Die Partie beginnt um 14 Uhr.

Dynamo Dresden - FC Ingolstadt: 3. Liga heute im TV und Livestream

Für das Topspiel habt Ihr mehrere Optionen. Sowohl der BR, MDR als auch Magenta Sport übertragen die Partie.

3. Liga: Die Tabelle vor Dresden vs. Ingolstadt