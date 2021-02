3. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 23. Spieltag

In der dritten Liga gewinnt Hansa Rostock am 23. Spieltag das Spitzenduell gegen den SC Verl. Währenddessen ist Dresden in Magdeburg zu Gast, der FC Ingolstadt muss nach Köln. Die Partie zwischen dem VfB Lübeck und 1860 München wurde abgesagt.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 3. Liga am 23. Spieltag im Überblick.

3. Liga: Der Spielplan am 23. Spieltag

Termin Heim Gast Ergebnis 05.02., 19 Uhr Hansa Rostock SC Verl 3:2 06.02., 14 Uhr 1. FC Magdeburg Dynamo Dresden -:- 06.02., 14 Uhr VfB Lübeck TSV 1860 München abgesagt 06.02., 14 Uhr FSV Zwickau Hallescher FC -:- 06.02., 14 Uhr FC Ingolstadt Viktoria Köln -:- 06.02., 14 Uhr SV Meppen SpVgg Unterhaching -:- 06.02., 14 Uhr Waldhof Mannheim 1. FC Kaiserslautern -:- 07.02., 13 Uhr FC Bayern II KFC Uerdingen -:- 07.02., 14 Uhr Wehen Wiesbaden Türkgücü München -:- 08.02., 19 Uhr 1. FC Saarbrücken MSV Duisburg -:-

3. Liga: Die Tabelle am 23. Spieltag