1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3.Liga empfängt heute der 1.FC Saarbrücken den MSV Duisburg im Rahmen des 23.Spieltags. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Ticker verfolgen könnt.

FC Saarbrücken - MSV Duisburg heute live im TV, Livestream

Das Match zwischen den Molschdern und den Zebras ist am heutigen Montag nicht im Free-TV zu sehen. Die einzige Möglichkeit das Geschehen aus dem Saarland zu verfolgen, ist auf MagentaSport, dem Sportprogramm der Deutschen Telekom.

Ab 18.45 Uhr beginnt die Übertragung beim Sportsender.

Reguläre Kunden der Telekom haben die Möglichkeit, MagentaSport zwölf Monate lang kostenfrei zu testen, anschließend kostet der Dienst 4,95 Euro im Monat. Nicht-Kunden können den Dienst im Monats-Abo für jeweils 16,95 Euro oder im Jahresabo für jeweils 9,95 Euro pro Monat buchen.

FC Saarbrücken - MSV Duisburg heute live: Ort, Datum, Uhrzeit

Datum: 08.02.21

08.02.21 Ort: Ludwigsparkstadion (16.003)

Ludwigsparkstadion (16.003) Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Voraussichtliche Aufstellung von Saarbrücken:

Batz - Barylla - Sverko - Uaferro - Mendler - Bulic - Perdedaj - Jänicke - Golley - Günther-Schmidt - Jacob

Batz - Barylla - Sverko - Uaferro - Mendler - Bulic - Perdedaj - Jänicke - Golley - Günther-Schmidt - Jacob Voraussichtliche Aufstellung von Duisburg:

Weinkauf - Sicker - Velkov - Schmidt - Sauer - Wamavuaka - Frey - Engin - Stoppelkamp - Palacios - Hettwer

FC Saarbrücken - MSV Duisburg heute live: Die Vorschau

Aktuell steht für die Saarländer nur noch ein Sieg unter den letzten elf Pflichtspielen zu gute. Jetzt geht es gegen einen Gegner, der bislang komplett hinter den eigenen Möglichkeiten zurückblieb, nun aber auf der Trainerbank erneut nachjustiert hat.

Die Zebras konnten mit dem 3:1 am vergangenen Spieltag gegen Lübeck einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf landen. Die Saarbrücker starteten senkrecht in die 3. Liga, dann jedoch geriet der Aufsteiger völlig aus der Spur und gewann von den vergangenen elf Ligaspielen lediglich noch eine einzige weitere Partie: ein 2:1-Auswärtssieg in Magdeburg vom 12. Januar 2021.

Bei den Zebras gab es Aktivität auf dem Trainerposten, nun soll mit Pavel Dotchev ein sehr erfahrener Drittliga-Coach eine Kehrtwende einleiten. 268 Spiele leitete der 55-Jährige bislang in dieser Spielklasse.

FC Saarbrücken - MSV Duisburg heute im Liveticker

Die Partie der beiden kriselnden Drittliga Klubs gibt es auch im Liveticker. Hier verpasst Ihr keine wichtige Aktion auf dem Rasen und seid immer auf dem aktuellen Stand.

