1. FC Kaiserslautern - FC Bayern II heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zu einem Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayern München II. SPOX gibt Euch Informationen an die Hand, wie Ihr die Partie am Betzenberg im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Kann der 1. FC Kaiserslautern unter Neu-Trainer Marco Antwerpen den nächsten Sieg einfahren? Nachdem zuletzt mit einem 2:0 im Derby gegen Waldhof Mannheim nach zuvor fünf erfolglosen Partien der Befreiungsschlag gelang, erwarten die Roten Teufel jetzt den FC Bayern II.

Dieser hatte am Mittwoch am Stadion an der Grünwalder Straße noch die Nachholpartie vom 14. Spieltag gegen den FSV Zwickau zu bestreiten (3:2), womit die Pfälzer ausgeruhter in die Begegnung am 24. Spieltag der 3. Liga gehen. Lautern liegt in der Tabelle mit seinen 24 Punkten drei Zähler hinter den Münchnern.

1. FC Kaiserslautern - FC Bayern II: Datum, Zeit, Ort

Der FCK und Bayern II stehen sich am heutigen Samstag, den 13. Februar ab 14 Uhr gegenüber. Gespielt wird am Betzenberg im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, in das bedingt durch die Corona-Pandemie keine Fans gelassen werden dürfen.

Begegnung: 1. Kaiserslautern - FC Bayern II

1. Kaiserslautern - FC Bayern II Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 13. Februar 2021

13. Februar 2021 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern TV-Übertragung: MagentaSport

1. FC Kaiserslautern - FC Bayern II im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem Kaiserslautern und den Bayern-Junioren seht Ihr heute live bei MagentaSport. Der Pay-TV-Sender der Telekom zeigt die komplette Saison der 3. Liga. Übertragungsstart bei Kaiserlsautern-Bayern II ist heute um 13.45 Uhr. Kamila Benschop begrüßt Euch zunächst, als Kommentator übernimmt dann Stefan Fuckert.

Um MagentaSport nutzen zu können, müsst Ihr zahlen. Seid Ihr Telekom-Kunden, sind die ersten zwölf Monate für Euch gratis. Danach fallen monatlich 4,95 Euro an. Wenn Ihr keinen aktiven Vertrag bei der Telekom habt, dann kostet Euch MagentaSport bei einem Monatsabonnement 16,95 Euro monatlich oder im Falle eines Jahresabonnement 9,95 Euro monatlich.

Auf MagentaSport zugreifen könnt Ihr dann am PC online per Livestream, am TV-Gerät via App oder Telekom-Receiver sowie auf dem Smartphone oder Tablet via App.

3. Liga: Begegnungen am 24. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast FR, 12.02., 19:00 FC Viktoria Köln abgesagt SV Meppen SA, 13.02., 14:00 SC Verl -:- FC Ingolstadt SA, 13.02., 14:00 1. FC Kaiserslautern -:- Bayern München II SA, 13.02., 14:00 KFC Uerdingen 05 -:- FSV Zwickau SA, 13.02., 14:00 Hallescher FC -:- MSV Duisburg SA, 13.02., 14:00 1860 München -:- FC Hansa Rostock SA, 13.02., 14:00 Waldhof Mannheim -:- SV Wehen Wiesbaden SO, 14.02., 13:00 SpVgg Unterhaching -:- 1. FC Saarbrücken SO, 14.02., 14:00 SG Dynamo Dresden -:- VfB Lübeck MO, 15.02., 19:00 Türkgücü-Ataspor -:- Magdeburg

1. FC Kaiserslautern - FC Bayern II im Liveticker

Die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und FC Bayern II könnt Ihr übrigens problemlos auch bei SPOX verfolgen - und zwar im Liveticker. Dort wird Euch nichts Wichtiges entgehen, auch wenn Ihr das Spiel nicht mit Euren eigenen Augen verfolgen könnt oder wollt.

