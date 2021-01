3. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 22. Spieltag

Am 22. Spieltag der 3. Liga verlor der FCK zu Hause gegen Wehen. Ingolstadt siegte in Unterhaching und zog damit mit Dynamo Dresden gleich. Am Sonntag treffen die Kellerkinder MSC Duisburg und Lübeck aufeinander.

Die Ergebnisse und Tabelle zum 22. Spieltag der 3. Liga im Überblick.

Termin Heim Ergebnis Auswärts 29.01., 19:00 Dynamo Dresden abgesagt FC Bayern München II 30.01., 14:00 FC Viktoria Köln abgesagt 1. FC Magdeburg 30.01., 14:00 Türkgücü München 0:2 Waldhof Mannheim 30.01., 14:00 Kaiserslautern 0:1 SV Wehen 30.01., 14:00 SpVgg Unterhaching 0:1 FC Ingolstadt 30.01., 14:00 SC Verl 3:1 SV Meppen 31.01., 13:00 MSV Duisburg -:- VfB Lübeck 31.01., 14:00 1860 München -:- FSV Zwickau 01.02., 19.00 Hallescher FC -:- 1. FC Saarbrücken

3. Liga: Die aktuelle Tabelle