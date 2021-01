3. Liga: Hallescher FC - FC Bayern II heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga muss der FC Bayern München II heute beim Halleschen FC ran. Hier lest Ihr, wo das Duell am 19. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen ist.

Hallescher FC - FC Bayern II: Datum, Zeit, Ort

Der Hallesche FC empfängt den FC Bayern München II am heutigen Samstag, den 16. Januar, am 19. Spieltag der 3. Liga im Erdgas-Sportpark in Halle. Anstoß ist um 14 Uhr.

Begegnung: Hallescher FC - FC Bayern München II

Hallescher FC - FC Bayern München II Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 16. Januar 2021

16. Januar 2021 Anstoß : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort: Erdgas Sportpark, Halle an der Saale

Erdgas Sportpark, Halle an der Saale TV-Übertragung: MagentaSport

Im Free-TV werdet Ihr das Duell zwischen dem Neunten und dem 13. der Tabelle nicht verfolgen können - dafür aber mit MagentaSport. Der Pay-TV-Sender der Telekom, der alle Spiele der 3. Liga ausstrahlt, ist ab 13.45 Uhr auf Sendung.

Um das Spiel sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei MagentaSport. Dieses ist als Monatsabo (16,95 Euro im Monat) oder als Jahresabo (9,95 Euro im Monat) erhältlich. Wer Telekom-Kunde ist, kann MagentaSport zwölf Monate lang kostenlos nutzen, danach beträgt die monatliche Gebühr 4,95 Euro.

Hallescher FC - FC Bayern II im Liveticker

Nichts zahlen müsst Ihr für den Liveticker von SPOX. Mit diesem könnt Ihr auf dem Laufenden bleiben, was sich bei HFC gegen FCB II tut. Tore, Karten, Wechsel, strittige Szenen und mehr - Ihr verpasst nichts. Hier entlang.

