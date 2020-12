Hansa Rostock ist am 17. Spieltag der 3. Liga zu Gast beim FSV Zwickau. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

3. Liga: Uhrzeit, Stadion, Spielort

Das Drittligaspiel zwischen dem FSV Zwickau und Hansa Rostock steigt am heutigen Sonntag, den 20. Dezember. In der GGZ Arena in Zwickau startet die Partie um 14 Uhr.

3. Liga: FSV Zwickau - Hansa Rostock heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Anbieter Magenta Sport zeigt das Spiel live und in voller Länge. Die Vorberichte zum Match starten eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Moderator Alexander Küpper und Kommentator Markus Herwig sind beim Duell für die Zuseher im Einsatz.

Wer Magenta Sport nutzen möchte und gleichzeitig Kunde bei der Telekom ist, kann das Angebot sogar zwölf Monate lang kostenlos nutzen. Erst nach dem Gratisjahr kostet das Abonnement 4,83 Euro im Monat. Nicht-Kunden müssen allerdings ohne Gratisperiode schon von Beginn an für das Monatsabo 16,53 Euro und für das Jahresabo 9,70 Euro pro Monat zahlen.

3. Liga: FSV Zwickau - Hansa Rostock im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr Zwickau gegen Rostock auch im Liveticker verfolgen. Damit verpasst Ihr kein Tor, keinen Strafstoß oder Platzverweis.

Den Link zum Liveticker FSV Zwickau gegen Hansa Rostock findet Ihr hier.

3. Liga - FSV Zwickau - Hansa Rostock: So könnten die Teams starten

FSV Zwickau: Brinkies - Stanic, Nkansah, Frick, Schikora - Reinhardt, Jensen - M. Schröter, Coskun - König, Wolfram

Hansa Rostock: Kolke - Riedel, Sonnenberg, Roßbach - Vollmann, Bahn, Daedlow, Neidhart - Omladic, Litka - Breier

3. Liga: Der 17. Spieltag im Überblick

Anpfiff Heim Gast 18.12.

19:00 1860 München 2:2 SV Wehen Wiesbaden 19.12.

14:00 FC Viktoria Köln 2:4 SG Dynamo Dresden 19.12.

14:00 SpVgg Unterhaching 1:1 Bayern München II 19.12.

14:00 Hallescher FC -:- Waldhof Mannheim 19.12.

14:00 1. FC Saarbrücken 3:3 FC Ingolstadt 19.12.

14:00 VfB Lübeck 0:2 SV Meppen 19.12.

14:00 KFC Uerdingen 05 0:2 1. FC Kaiserslautern 20.12.

13:00 SC Verl -:- Türkgücü-Ataspor 20.12.

14:00 FSV Zwickau -:- FC Hansa Rostock 21.12.

19:00 MSV Duisburg -:- Magdeburg

3. Liga: Die Tabelle am 17. Spieltag