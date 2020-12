1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg: 3. Liga jetzt im Liveticker

Traditionsduell! Am heutigen Samstag empfängt der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga den MSV Duisburg. Bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg im Liveticker: 0:0

1. Los geht's!

3. Liga: Lautern - MSV Duisburg heute im Liveticker - vor Beginn



Vor Beginn:

Beim MSV Duisburg war der November ebenfalls von einer Serie geprägt, allerdings von einer negativen: Keine der letzten sieben Partien konnten die Zebras für sich entscheiden, holten in diesem Zeitraum lediglich zwei Zähler. Auch die Freistellung Torsten Lieberknechts hat die Krise beim MSV bisher nicht gestoppt; zuletzt musste er sich der SG Dynamo Dresden in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena mit 0:3 geschlagen geben.

Vor Beginn:

Der 1. FC Kaiserslautern verzeichnet jedoch einen klaren Aufwärtstrend, blieb im gesamten November in fünf Begegnungen ungeschlagen und ergatterte durch zwei Siege und drei Unentschieden neun Punkte. Im Derby bei Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken verpassten die Roten Teufel am Sonntag nur knapp einen weiteren dreifachen Punktgewinn: Nach Redondos Treffer (58.) führten sie im Ludwigspark bis in die tiefe Schlussphase hinein, ehe sie noch das Ausgleichstreffer zuließen.

Vor Beginn:

Die Aufstellungen sind da. Große Überraschungen sind auf beiden Seiten ausgeblieben.

3. Liga: Lautern gegen Duisburg - die Aufstellungen

FCK: Raab - Kleinsorge, K. Kraus, Bachmann, Hlousek - Rieder, Ciftci - Hanslik, Ritter, Redondo - Pourie

Raab - Kleinsorge, K. Kraus, Bachmann, Hlousek - Rieder, Ciftci - Hanslik, Ritter, Redondo - Pourie MSV: Weinkauf - Sauer, Gembalies, D. Volkmer, Sicker - M. Jansen, Kamavuaka - Stoppelkamp, Karweina, Engin - Vermeij

Vor Beginn:

Zuletzt gab es für Duisburg eine klare 0:3-Pleite gegen Dynamo Dresden. Lautern holte in Saarbrücken immerhin ein 1:1.

Vor Beginn:

Mit Lautern und Duisburg treffen zwar zwei traditionsreiche Klubs aufeinander, doch sportlich läuft es alles andere als Rund. Während die Roten Teufel auf dem 14. Platz stehen, befinden sich die Zebras am Tabellenende.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und MSV Duisburg. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Lautern gegen MSV heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen wird die Partie nicht übertragen. Ihr benötigt einen Zugang zum Magenta Sport-Angebot. Der Pay-TV-Sender der Telekom besitzt die kompletten Übertragungsrechte an der 3. Liga.



Rund eine Viertelstunde vor Anpfiff beginnt die Übertragung. Diese kann sowohl im TV als auch im Livestream gesehen werden. Tobias Schäfer und Markus Höhner moderieren bzw. kommentieren dabei die Begegnung.

3. Liga: Der aktuelle Tabellenstand