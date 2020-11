3. Liga: VfB Lübeck - FC Bayern II heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 11. Spieltag in der 3. Liga empfängt Aufsteiger VfB Lübeck heute die Zweitvertretung des FC Bayern. Alle Informationen zur Übertragung der Partie im TV und Livestream gibt es hier.

Der VfB konnte den Platz zuletzt dreimal in Folge als Sieger verlassen. Setzt sich dies gegen die "kleinen" Bayern fort?

VfB Lübeck gegen FC Bayern II: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Drittligaspiel zwischen Lübeck und Bayern II findet am heutigen Sonntag, 22. November, um 13 Uhr statt.

Gespielt wird an der Lohmühle in Lübeck, wie im gesamten November unter Ausschluss von Zuschauern.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in einem Pflichtspiel.

3. Liga: VfB Lübeck gegen FC Bayern II heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Partie Lübeck vs. Bayern II im Free-TV gibt es heute nicht. Wie gewohnt sind alle Sonntagsspiele in der 3. Liga live und exklusiv bei Magenta Sport zu sehen. Lediglich einige Spiele am Samstag zeigen die Dritten Programme im frei empfangbaren Fernsehen, an diesen Wochenende unter anderem die Begegnung 1860 gegen Uerdingen.

Die Vorberichterstattung von der Löhmühle startet 15 Minuten vor Anpfiff, durch das Spiel führen Euch Moderator Cedric Pick und Kommentator Michael Augustin. Ihr habt die Wahl zwischen der Übertragung im TV und Livestream.

3. Liga: Diese Spiele sind am 11. Spieltag im Free-TV zu sehen

Termin Heim Auswärts Übertragung 21, November, 14 Uhr 1860 München KFC Uerdingen BR 21, November, 14 Uhr Hansa Rostock Dynamo Dresden MDR/NDR 21, November, 14 Uhr 1. FC Saarbrücken SV Wehen Wiesbaden SR

VfB Lübeck gegen FC Bayern II heute im Liveticker verfolgen

Alternativ zur kostenpflichtigen Übertragung bei Magenta Sport könnt Ihr auf das umfangreiche Liveticker-Angebot von SPOX zurückgreifen. Wir versorgen Euch zu allen Spielen aus der 3. Liga mit den wichtigsten Infos.

Zum Liveticker Lübeck - Bayern II geht es hier.

Hier gibt es die Übersicht mit allen Livetickern des Tages.

VfB Lübeck gegen FC Bayern II: Voraussichtliche Aufstellungen

Beim VfB fallen Gommert, Kircher, Ramaj und Rüdiger aus, beim FCB II fehlen Arrey-Mbi, Feldhahn, Tillman und Welzmüller.

Lübeck : Raeder - Riedel, Grupe, Okungbowa - Mende - Steinwender, Zehir, Boland, Hertner - Y. Deichmann, M. Röser

: Raeder - Riedel, Grupe, Okungbowa - Mende - Steinwender, Zehir, Boland, Hertner - Y. Deichmann, M. Röser Bayern: R. Hoffmann - Waidner, Senkbeil, Lawrence, Vita - Stiller, Karatas - T. Kern - Ontuzans, Arp, Dajaku

3. Liga: Ergebnisse und Spielplan des 11. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 20.11. 19 Uhr MSV Duisburg SC Verl 0:4 21.11. 14 Uhr 1860 München KFC Uerdingen 05 0:0 21.11. 14 Uhr SV Meppen Türkgücü-Ataspor abgesagt 21.11. 14 Uhr Hallescher FC 1. FC Kaiserslautern 1:1 21.11. 14 Uhr 1. FC Saarbrücken SV Wehen Wiesbaden 3:3 21.11. 14 Uhr FC Hansa Rostock SG Dynamo Dresden 1:3 21.11. 14 Uhr FSV Zwickau Waldhof Mannheim 0:0 22.11. 13 Uhr VfB Lübeck Bayern München II -:- 22.11. 14 Uhr SpVgg Unterhaching FC Viktoria Köln -:- 22.11. 15 Uhr FC Ingolstadt Magdeburg -:-

3. Liga: Die Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Nach schwachem Saisonstart hat sich Lübeck aus dem Tabellenkeller befreit. Mit einem Sieg könnte der VfB an Bayern II vorbeziehen.