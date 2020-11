3. Liga: SC Verl gegen VfB Lübeck heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell des SC Verl gegen den VfB Lübeck. Alles Wichtige rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Beide Vereine absolvieren erstmals in der laufenden Saison das Montagsspiel - somit ist es für die beiden Aufsteiger auch jeweils das erste Montagsspiel in der 3. Liga. Während die letzten zwei Partien von Verl abgesagt wurden, feierte der VfB Lübeck an diesen beiden Spieltagen seine ersten beiden Saisonsiege.

3. Liga: SC Verl gegen VfB Lübeck - Uhrzeit, Ort

Der Anpfiff zur heutigen Partie erfolgt um 19 Uhr. Als Austragungsort dient hierfür die Sportclub Arena in Verl.

© imago images / Dunhölter

3. Liga: SC Verl vs. VfB Lübeck heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie könnt Ihr ausschließlich bei Magenta Sport verfolgen. Die Berichterstattung beginnt dort um 18.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentar: Christian Straßburger

Christian Straßburger Moderation: Gari Paubandt

Als Telekom-Kunde seid Ihr bei Magenta Sport im Vorteil. Die ersten zwölf Monate gibt es aufs Haus, danach kostet Euch das Abo 4,83 Euro pro Monat. Das Paket beinhaltet zudem die Basketball Bundesliga und die Eishockey Bundesliga. Ohne Telekom-Abo werden im Monatsabo 16,53 Euro fällig. Ihr könnt aber auch ein Jahresabo abschließen, was Euch im Monat 9,70 Euro kostet.

3. Liga: SC Verl - VfB Lübeck heute live im Liveticker

SPOX begleitet die komplette Saison der 3. Liga im Liveticker. So verpasst Ihr auch bei Verl-Lübeck kein Highlight.

SC Verl gegen VfB Lübeck: Die letzten Duelle im Überblick

Das letzte Duell der beiden Mannschaften liegt schon ein paar Tage zurück. 2008 standen sich die beiden zuletzt gegenüber. Damals siegte der SC Verl mit 1:0.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Regionalliga 09.03.2008 1:0 Regionalliga 01.09.2007 0:3 Regionalliga 06.04.2002 0:2 Regionalliga 07.10.2001 2:1 Regionalliga 19.05.2001 2:0 Regionalliga 12.11.2000 0:0

3. Liga: Die Tabelle vor Verl gegen Lübeck

Der SC Verl hat aufgrund zweier Spielausfälle erst sieben Spiele absolviert. Sollte das Team alle drei Spiele gewinnen, könnte es sogar an der Spitze stehen. Lübeck dagegen kam zuletzt erst in Schwung. Die Hanseaten wissen aber auch, dass jeder Punkt für den Klassenerhalt überlebenswichtig sein kann.