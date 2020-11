SV Waldhof Mannheim gegen FC Ingolstadt heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Der Spielbetrieb der 3. Liga geht trotz der Länderspielpause munter weiter. Am heutigen Samstag stehen sich Waldhof Mannheim und der FC Ingolstadt gegenüber. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während das Auswärtsspiel des SV Waldhof Mannheim aufgrund von mehreren Corona-Fällen beim SV Meppen zuletzt abgesagt werden musste, gewann der FC Ingolstadt deutlich mit 4:1 gegen Wehen Wiesbaden.

Die Schanzer stehen auf Rang drei der Tabelle und werden ihrer Rolle als Mitfavorit auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga somit mehr als gerecht.

SV Waldhof Mannheim vs. FC Ingolstadt: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem FC Ingolstadt findet am heutigen Samstag (14. November) um 14 Uhr statt. Es handelt sich um eines von sechs heutigen Partien, die aufgrund der Corona-Pandemie alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Das Heimspiel der Mannheimer wird im Carl-Benz-Stadion ausgetragen, welches eine Kapazität von knapp über 24.000 Plätzen zu bieten gehabt hätte.

SV Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt heute live im TV und Livestream

Das Gastspiel des FC Ingolstadt beim SV Waldhof Mannheim gehört nicht zu den drei Spielen am heutigen Samstag, die von den Tochternsendern des ARD im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden. Ihr könnt die Partie ausschließlich über MagentaSport sehen.

Der Pay-TV-Sender der Telekom hat sich die Übertragungsrechte an allen Spielen der dritthöchsten deutschen Spielklasse gesichert. Neben den Einzelspielen bietet MagentaSport auch eine Konferenz mit allen Spielen des Tages an. Zudem können Kunden auf einen Livestream via magentasport.de zugreifen.

Das Abonnement kostet Euch im ersten Jahr, solltet Ihr Kunde des Telekommunikationsunternehmens sein, keinen Cent. Für allen anderen sportverrückten Menschen kostet der Dienst entweder 16,53 Euro monatlich oder 9,70 Euro mit dem Jahresabo.

3. Liga: Diese Spiele werden im Free-TV gezeigt

Hallescher FC - Hansa Rostock: NDR / MDR

/ 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg: SWR

KFC Uerdingen - SpVgg Unterhaching: BR

SV Waldhof Mannheim gegen FC Ingolstadt heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Drittliga-Begegnung zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem FC Ingolstadt live zu sehen, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Mit unserem Liveticker bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand - hier entlang.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag