3. Liga: Warum findet SV Meppen gegen Türkgücü München heute nicht statt?

Schlusslicht SV Meppen trifft am 11. Spieltag der 3. Liga auf Aufsteiger Türkgücü München. Die Partie kann allerdings nicht wie geplant heute stattfinden. Hier erfährt Ihr die Hintergründe.

Türkgücü wollte mit einem Dreier in Meppen den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. Daraus wird nun nichts.

SV Meppen gegen Türkgücü München: Warum findet die Partie nicht statt?

Die Partie SV Meppen gegen Türkgücü München hätte am heutigen Samstag, 21. November, um 14 Uhr in der Hänsch-Arena in Meppen steigen sollen.

Bereits bevor es zur endgültigen Absage der Partie kam, hatte der SVM die widrigen Umstände der Spielvorbereitung beklagt. Beim SVM ist nach einer vierzehntägigen Corona-Quarantäne erst seit Mittwoch wieder Mannschaftstraining möglich gewesen.

"Von einem Normalbetrieb kann aber nicht die Rede sein", erklärte Meppen auf der Vereinshomepage und sprach von einer "einstündigen Einheit in Kleinstgruppenund unter sehr hohen Hygienevorschriften" und einer "ersten Gewöhnung und nicht ansatzweise um ein übliches, intensives Programm".

Deshalb hatten die Meppener einen Antrag auf Verlegung des Spiels gestellt, diesem wurde schließlich zugestimmt. Es sei komplett unklar gewesen, wie viele Spieler Meppen heute tatsächlich zur Verfügung gehabt hätte, von fairen sportlichen Rahmenbedingungen könnten deshalb keine Rede sein. "Wir bedanken uns ausdrücklich beim DFB und den Verantwortlichen von Türkgücü München für die unkomplizierte Kooperation", sagte SVM-Geschäftsführer Ronald Maul.

3. Liga heute live im TV und Livestream

Gespielt wird in der 3. Liga heute trotzdem. Magenta Sport, der Sportanbieter der Telekom, zeigt alle Spiele der 3. Liga live, die meisten davon exklusiv. Lediglich ausgewählte Samstagsspiele werden außerdem von den Dritten Programmen im Free-TV übertragen, heute unter anderem Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden.

15 Minuten vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung bei Magenta Sport, dort steht neben der TV-Übertragung außerdem ein Livestream bereit.

3. Liga: Diese Spiele sind heute im Free-TV zu sehen

Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 14 Uhr 1860 München KFC Uerdingen BR 14 Uhr Hansa Rostock Dynamo Dresden MDR/NDR 14 Uhr 1. FC Saarbrücken SV Wehen Wiesbaden SR

3. Liga: Samstagsspiele heute im Liveticker

Ohne Abo bei Magenta Sport ist SPOX die richtige Anlaufstelle für Euch. Wir tickern alle Spiele der drei höchsten deutschen Spielklassen ausführlich.

Hier findet Ihr die Übersicht mit allen Livetickern des Tages.

3. Liga: Die Partien am 11. Spieltag im Überblick

Am heutigen Samstag sind Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken (gegen Wehen) und der erste Verfolger 1860 München (gegen Uerdingen) im Einsatz. Die Partie Ingolstadt vs. Magdeburg schließt den Spieltag morgen ab.

Termin Heim Auswärts 20.11., 19 Uhr MSV Duisburg SC Verl 21.11., 14 Uhr FSV Zwickau Waldhof Mannheim 21.11., 14 Uhr FC Hansa Rostock SG Dynamo Dresden 21.11., 14 Uhr 1. FC Saarbrücken SV Wehen Wiesbaden 21.11., 14 Uhr 1860 München KFC Uerdingen 05 abgesagt SV Meppen Türkgücü-Ataspor 21.11., 14 Uhr Hallescher FC 1. FC Kaiserslautern 22.11., 13 Uhr VfB Lübeck Bayern München II 22.11., 14 Uhr SpVgg Unterhaching FC Viktoria Köln 22.11., 15 Uhr FC Ingolstadt Magdeburg

3. Liga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag

Meppen musste noch zwei Nachholspiele bestreiten und könnte somit zum Rest der Liga aufschließen. Nun kommt sogar noch eine dritte hinzu.