3. Liga: SV Meppen gegen FC Ingolstadt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Meppen hat bereits sechs Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz und kann jeden Punkt zum Klassenerhalt brauchen. Gegen den Tabellendritten FC Ingolstadt wird das jedoch kein leichtes Unterfangen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

SV Meppen gegen FC Ingolstadt: Termin, Anpfiff und Stadion

Der SV Meppen und der FC Ingolstadt treffen am heutigen Montagabend (30. November) um 19 Uhr aufeinander. Das Spiel findet in der Hänsch-Arena in Meppen statt, Zuschauer sind nicht zugelassen.

3. Liga: Der 13. Spieltag im Überblick

Das Duell zwischen dem VfB Lübeck und Waldhof Mannheim wurde nach einem entsprechendem Antrag der Lübecker verschoben, da das Team einen positiven Coronatest zu vermelden hatte.

3. Liga: Meppen gegen Ingolstadt heute live im TV und Livestream

Meppen gegen Ingolstadt ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

MagentaSport zeigt alle Partien der 3. Liga live und in voller Länge, so auch das heutige Spiel. Die Berichterstattung beginnt dort um 18.45 Uhr mit Kommentator Christian Straßburger und Moderatorin Kamila Benschop.

3. Liga: Meppen gegen Ingolstadt heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr alle Begegnungen der dritten deutschen Liga auch mithilfe der SPOX-Liveticker verfolgen, die euch minütlich mit den wichtigsten Informationen aus dem jeweiligen Stadion versorgen.

Hier entlang zum Liveticker Meppen-Ingolstadt.

3. Liga: Die Tabelle am 13. Spieltag

Der FC Ingolstadt kann seinen Vorsprung auf den vierten Platz mit einem Sieg gegen Meppen auf ganze sechs Punkte erhöhen, da 1860 München nur 2:2 gegen Türkgücü München gespielt hat und der SC Verl mit 1:2 gegen KFC Uerdingen verloren hat.

Meppen hat erst sechs Punkte, hat allerdings auch erst neun Spiele absolviert. Der Klub war im November stark beeinträchtigt durch mehrere positive Corona-Testergebnisse in der Profi-Mannschaft.