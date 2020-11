3. Liga: SpVgg Unterhaching - Viktoria Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Spielvereinigung Unterhaching will am 11. Spieltag in der 3. Liga den Sprung raus aus den Abstiegsrängen schaffen. Voraussetzung dafür ist ein Punktgewinn gegen Viktoria Köln. Wo Ihr die Partie gegen Viktoria Köln heute verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Auf drei Siege folgten zuletzt vier Niederlagen für die Münchner Vorstädter. Gelingt gegen Köln die Wende?

SpVgg Unterhaching - Viktoria Köln: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie der Spielvereinigung Unterhaching gegen Viktoria Köln wird im Rahmen des 11. Spieltags ausgetragen und findet am heutigen Sonntag, 22. November, um 14 Uhr statt. Gespielt wird im Stadion am Sportpark in Unterhaching.

Den Vergleich zwischen den beiden Teams gibt es zum dritten Mal. In der Vorsaison gab es einen Sieg und ein Unentschieden aus Sicht der Hachinger.

3. Liga: SpVgg Unterhaching - Viktoria Köln heute live im TV und Livestream

Die Partie Haching vs. Viktoria wird live und exklusiv von Magenta Sport übertragen. Der Sportanbieter der Telekom zeigt sämtliche Spiele der 3. Liga, lediglich samstags gibt es ausgewählte Spiele auch im Free-TV.

Los geht es auf Magenta Sport um 13.45 Uhr, durch die Partie führen Euch Kommentator Oskar Heirler und Moderator Simon Köpfer. Ihr habt die Möglichkeit, im TV oder Livestream live dabei zu sein.

SpVgg Unterhaching - Viktoria Köln: 3. Liga heute im Liveticker

Eine Alternative bietet SPOX. Solltet Ihr auf ein kostenpflichtiges Abo verzichten wollen, könnt Ihr dort alle Drittligaspiele - und somit auch Unterhaching gegen Köln - im Liveticker verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker Unterhaching gegen Köln.

Hier findet Ihr die Liveticker-Übersicht vom heutigen Sonntag.

Haching gegen Viktoria: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Insbesondere die Kölner gehen ersatzgeschwächt in die Partie. Mielitz und Gottschling fehlen gesperrt, Hajrovic, Rossmann und Klingenburg müssen coronabedingt passen.

Unterhaching : Mantl - Schwabl, R. Müller, Greger, Dombrowka - Fuchs, Stierlin - F. Schröter, Anspach, L. Marseiler - Hasenhüttl

: Mantl - Schwabl, R. Müller, Greger, Dombrowka - Fuchs, Stierlin - F. Schröter, Anspach, L. Marseiler - Hasenhüttl Köln: Weis - Koronkiewicz, Lanius, Kyere, Handle - Klefisch, Fritz - Wunderlich, Risse, Cueto - Bunjaku

3. Liga: Die Partien am 11. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 20.11. 19 Uhr MSV Duisburg SC Verl 0:4 21.11. 14 Uhr 1860 München KFC Uerdingen 05 0:0 21.11. 14 Uhr SV Meppen Türkgücü-Ataspor abgesagt 21.11. 14 Uhr Hallescher FC 1. FC Kaiserslautern 1:1 21.11. 14 Uhr 1. FC Saarbrücken SV Wehen Wiesbaden 3:3 21.11. 14 Uhr FC Hansa Rostock SG Dynamo Dresden 1:3 21.11. 14 Uhr FSV Zwickau Waldhof Mannheim 0:0 22.11. 13 Uhr VfB Lübeck Bayern München II -:- 22.11. 14 Uhr SpVgg Unterhaching FC Viktoria Köln -:- 22.11. 15 Uhr FC Ingolstadt Magdeburg -:-

3. Liga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen am 11. Spieltag

Die stark in die Saison gestarteten Kölner mussten in drei der vergangenen vier Spiele den Platz als Verlierer verlassen. Dennoch sind die Aufstiegsplätze nicht weit entfernt.