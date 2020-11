Während auf europäische Ebene der nächste Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ausgetragen wird, hat die 3. Liga ihrerseits eine englische Woche terminiert. Hier findet Ihr die Begegnungen im Überblick und wo Ihr die Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

3. Liga: Spielplan, Begegnungen heute live im TV und Livestream

Alle 20 Teams der 3. Liga sind in dieser Woche im Einsatz. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch werden fünf Begegnungen ausgetragen. Anstoß ist bei allen Partien um 19 Uhr.

Unter der Woche werden keine Spiele live im Free-TV gezeigt. Während am Wochenende die dritten Programme der ARD zumeist drei Spiele live zeigen, obliegt in der englischen Woche die Übertragung ausschließlich MagentaSport. Der Sportsender der Telekom hält die Rechte an allen Partien der 3. Liga.

Beim Streamingdienst steht ab 18.45 Uhr zu allen Spielen ein Livestream zum Abruf bereit. Ein Abonnement kostet dabei 16,53 Euro im Monat. Solltet Ihr ein Jahrs-Abo wählen zahlt Ihr monatlich 9,70 Euro.

Für alle Telekom-Kunden gelten gesonderte Tarife. So ist MagentaSport im ersten Jahr kostenlos. Anschließend wird der Betrag von 4,83 Euro pro Monat fällig.

3. Liga, Spielplan: Begegnungen am 12. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 24.11. 19 Uhr Türkgücü München 1. FC Saarbrücken MagentaSport 24.11. 19 Uhr Waldhof Mannheim MSV Duisburg MagentaSport 24.11. 19 Uhr SC Verl 1860 München MagentaSport 24.11. 19 Uhr KFC Uerdingen 05 Hallescher FC MagentaSport 24.11. 19 Uhr SV Wehen Wiesbaden SV Meppen MagentaSport 25.11. 19 Uhr Magdeburg FC Hansa Rostock MagentaSport 25.11. 19 Uhr FC Viktoria Köln FSV Zwickau MagentaSport 25.11. 19 Uhr SG Dynamo Dresden SpVgg Unterhaching MagentaSport 25.11. 19 Uhr 1. FC Kaiserslautern VfB Lübeck MagentaSport 25.11. 19 Uhr Bayern München II FC Ingolstadt MagentaSport

3. Liga: Vorschau auf den 12. Spieltag

Das Top-Duell am Dienstag bestreiten zwei Aufsteiger. Tabellenführer Saarbrücken trifft auf Türkgücü München. Die Saarländer kam am vergangenen Spieltag nicht über ein Remis hinaus, das Spiel der Münchner fiel dagegen Corona-bedingt aus.

Mit Verl mischt ein weiterer Aufsteiger oben mit. Dieser erwartet den TSV 1860 München zum Verfolgerduell. Mit einem Sieg könnte eines der beiden Teams vorübergehend auf einen Aufstiegsplatz springen.

Den haben neben Saarbrücken aktuell der FC Ingolstadt und Dynamo Dresden inne, die am Mittwoch ran müssen. Den Schanzern steht dabei das bayerische Duell gegen den FC Bayern II bevor.

Außerdem hoffen der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Kaiserslautern auf einen Befreiungsschlag,

