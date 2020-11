3. Liga: KFC Uerdingen - SC Verl heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach einer besonders kurzen Verschnaufpause für beide Mannschaften findet heute das Drittligaspiel zwischen KFC Uerdingen und dem SC Verl statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga - KFC Uerdingen vs. SC Verl: Anpfiff, Ort, Stadion

KFC Uerdingen gegen SC Verl geht am heutigen Freitag (27. November) ab 19 Uhr über die Bühne. Die Partie am 13. Spieltag der 3. Liga wird in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf vor leeren Rängen bestritten. Sowohl der SC Verl als auch der KFC Uerdingen waren am Dienstag noch in der Liga aktiv.

3. Liga - KFC Uerdingen vs. SC Verl: Heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga werden live und in voller Länge bei Magenta Sport übertragen. Daher ist auch Uerdingen gegen Verl beim Pay-TV-Anbieter der Telekom zu sehen. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn startet die Übertragung.

Folgendes Team begleitet die Zuseher durch die Partie:

Moderation: Cedric Pick

Kommentator: Mike Münkel

Experte: Rudi Bommer

Für das Spiel wird ein Magenta-Sport-Abonnement benötigt. Dieses ist für Kunden der Telekom die ersten zwölf Monate sogar kostenlos. 4,83 Euro sind nach Ablauf des Gratisjahres pro Monat fällig.

Diejenigen unter Euch, die nicht bei der Telekom Kunden sind, zahlen ohne Gratisjahr bereits von Beginn an für das Abo. Der Preis für das Monatsabo beträgt für Nicht-Telekom-Kunden 16,53 Euro. Für das Jahresabo zahlen sie 9,70 Euro je Monat.

3. Liga - KFC Uerdingen vs. SC Verl im Liveticker

Fans der beiden Drittligisten, die keinen Zugriff auf das Magenta-Sport-Angebot haben, können als Alternative im SPOX-Liveticker mitlesen.

Hier geht's zum Liveticker: KFC Uerdingen - SC Verl.

3. Liga: Der 13. Spieltag im Überblick

Nach der heutigen Partie wird der Spieltag morgen mit sechs weiteren Spielen fortgesetzt. Tabellenführer Saarbrücken ist dann am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern dran.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Fr, 27.11. 19 Uhr KFC Uerdingen 05 SC Verl Sa, 28.11. 14 Uhr VfB Lübeck Waldhof Mannheim Sa, 28.11. 14 Uhr FSV Zwickau Magdeburg Sa, 28.11. 14 Uhr Hallescher FC FC Viktoria Köln Sa, 28.11. 14 Uhr FC Hansa Rostock Bayern München II Sa, 28.11. 14 Uhr 1860 München Türkgücü-Ataspor Sa, 28.11. 14 Uhr SpVgg Unterhaching SV Wehen Wiesbaden So, 29.11. 13 Uhr MSV Duisburg SG Dynamo Dresden So, 29.11. 14 Uhr 1. FC Saarbrücken 1. FC Kaiserslautern Mo, 30.11. 19 Uhr SV Meppen FC Ingolstadt

