Auch in der Länderspielpause gibt es Liga-Fußball aus Deutschland! Der 10. Spieltag der 3. Liga steht an und damit auch das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Magdeburg. Bei SPOX gibt es alle Infos zur heutigen Übertragung im TV und Livestream.

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg heute live: Alle Infos zum Spiel

Die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Magdeburg findet am heutigen Samstag um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg in Kaiserslautern statt. Zuschauer sind natürlich - wie aktuell bei allen Sportveranstaltungen in Deutschland - nicht erlaubt.

Wettbewerb: 3. Liga, 10. Spieltag

3. Liga, 10. Spieltag Spiel: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Stadion: Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern

3. Liga: Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst Magenta Sport besitzt die Rechte an allen Spielen der 3. Liga. So kommt auch das Spiel zwischen dem FCK und Magdeburg heute live auf Magenta Sport.

Eine Viertelstunde vor Spielbeginn meldet sich Moderator Thomas Wagner vom Betzenberg und versorgt die Zuschauer mit den letzten Infos zum Spiel. Kommentiert wird das Spiel von Christian Straßburger.

Magenta Sport ist für alle Telekom-Kunden im ersten Jahr kostenlos, ansonsten kostet der Streamingdienst im Monatsabo 16,53 Euro, wer sich für das Jahresabo entscheidet muss umgerechnet monatlich 9,70 Euro zahlen.

© imago images / Eibner

Es gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit das Spiel zu sehen. So überträgt auch der öffentlich-rechtliche Sender SWR die Partie im linearen TV, im Livestream auf der Sender-Homepage und via Youtube.

Moderator Christan Döring wird zusammen mit Ex-Profi und FCK-Nachwuchscoach Gunther Metz durch das Programm führen. Am Mikro sitzt dann Florian Winkler.

3. Liga: Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg heute live: Übertragung

Übertragung im TV: SWR

Übertragung im Livestream: Magenta Sport, SWR.de, SWR-Channel auf Youtube

3. Liga: Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, Livebilder des Spiels zu erhaschen, kann sich im Liveticker von SPOX über das Spiel und alle anderen Partien des Spieltags informieren.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag

Die beiden ultimativen Traditionsklubs finden sich im Tabellenkeller wieder. Beide brauchen unbedingt Punkte, um die Trendwende zu schaffen.