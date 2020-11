Trotz der Länderspielpause rollt der Ball in der 3. Liga. Am 10. Spieltag steht dabei das Duell zwischen Kaiserslautern und dem 1. FC Magdeburg an, welches Ihr hier im Liveticker verfolgen könnt.

Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Beide Teams sind schwach in die Saison gestartet und belegen Platz 18 respektive 19. Ein Dreier würde daher beiden Klubs gut tun.

Anpfiff der Begegnung ist um 14 Uhr. Gespielt wird auf dem Betzenberg in Kaiserslautern.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Kaiserslautern gegen den 1. FC Magdeburg.

Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird heute live sowohl im Free- als auch im Pay-TV gezeigt. Wie gewohnt zeigt MagentaSport die 3.-Liga-Partie und bietet einen Livestream auf magentasport.de an.

Kostenlos ist dagegen das Angebot des SWR. Falls Ihr nicht im klassischen TV schauen wollt, bietet der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen Livestream auf der Homepage und auch auf Youtube an.

Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Kaiserslautern: Spahic - Hercher, Kraus, Sickinger, Hlousek - Rieder - Hanslik, Ciftci, Ritter, Redondo - Pourie

1. FC Magdeburg: Behrens - Ernst, Müller, Burger, Obermair - Jacobsen, Müller, Malachowski - Steininger, Sliskovic - Kath

3. Liga: Tabelle