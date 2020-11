3. Liga: FSV Zwickau gegen Waldhof Mannheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FSV Zwickau empfängt am heutigen Samstag Waldhof Mannheim. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund um die Partie in der 3. Liga und zur Übertragung im TV und Livestream.

Überragende neun Tore erzielten die Waldhöfer in ihren letzten beiden Partien - fünf gegen Magdeburg und vier gegen Ingolstadt. Die Glöckner-Truppe ist momentan richtig gut aufgelegt und könnte in Zwickau erstmals seit knapp einem Jahr wieder drei Ligasiege in Folge feiern.

Der FSV blickt hingegen auf drei Pleiten in Serie und braucht dringend den Befreiungsschlag. Kann es Zwickau mit dem Mannheimer Highspeed-Fußball aufnehmen?

FSV Zwickau gegen Waldhof Mannheim: Uhrzeit, Ort

Um 14 Uhr erfolgt heute der Anpfiff zur Partie Zwickau gegen Waldhof Mannheim. Ausgetragen wird das Spiel in der GGZ-Arena in Zwickau.

3. Liga: FSV Zwickau gegen Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream

Magenta Sport ist Eure Adresse, wenn Ihr die 3. Liga live sehen wollt. Der Fernsehsender der Telekom hat sich die Übertragungsrechte für alle Partien der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Fußball gesichert.

Heute beginnt die Berichterstattung um 13.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentar: Markus Herwig

Markus Herwig Moderation: Stefanie Blochwitz

Ihr müsst aber nicht extra dafür einen Receiver der Telekom haben. Magenta Sport kann auch im Livestream gesehen werden.

FSV Zwickau vs. Waldhof Mannheim: Die 3. Liga heute im Liveticker

SPOX begleitet alle Spiele der 3. Liga im Liveticker. So könnt Ihr auch ohne Magenta Sport live dabei sein.

FSV Zwickau - Waldhof Mannheim: Die letzten Duelle im Überblick

Beide Mannschaften trafen zuletzt im Juli diesen Jahres aufeinander. Damals trennten sich die Klubs 0:0.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 04.07.2020 0:0 3. Liga 14.12.2019 0:1 2. Bundesliga 22.02.1997 4:0 2. Bundesliga 03.08.1996 2:0 2. Bundesliga 26.04.1996 3:1 2. Bundesliga 30.09.1995 2:1

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Der FSV Zwickau will weiter fleißig Punkte sammeln, um nicht auf einen Abstiegsplatz zu rutschen. Waldhof Mannheim liegt auf Rang 10, der Klub hat allerdings noch ein Spiel weniger.