FC Ingolstadt gegen SV Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 9. Spieltag der 3. Liga trifft heute der FC Ingolstadt auf den SV Wehen Wiesbaden. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga - FC Ingolstadt vs. SV Wehen Wiesbaden: Wann und wo?

Die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und dem SV Wehen Wiesbaden geht am heutigen Freitag (6. November) über die Bühne. Der Anstoß erfolgt um 19 Uhr. Gespielt wird im Audi-Sportpark in Ingolstadt. Für die Begegnung sind aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen.

3. Liga - FC Ingolstadt vs. SV Wehen Wiesbaden: Heute live im TV und Livestream

Wer Spiele der 3. Liga live und in voller Länge sehen möchte, ist bei Magenta Sport genau richtig. Auch Ingolstadt gegen Wiesbaden wird vom Pay-TV-Anbieter der Telekom übertragen - sowohl im TV als auch im Livestream. Die Vorberichte zum Spiel starten eine halbe Stunde vor Anpfiff.

Telekom-Kunden dürfen das Magenta-Sport-Abo die ersten zwölf Monate lang sogar komplett gratis nutzen. Erst nach Ablauf der zwölf Monate kostet das Abo 4,83 Euro im Monat. Nicht-Telekom-Kunden bekommen das Angebot hingegen nicht kostenlos. Für sie beträgt der Preis für das Monatsabonnement 16,53 Euro. Das Jahresabo ist mit Kosten in Höhe von 9,70 Euro je Monat versehen.

© imago images / Passion2Press

3. Liga - FC Ingolstadt vs. SV Wehen Wiesbaden im Liveticker

Fans der beiden Klubs, die ihre Mannschaften live mitverfolgen wollen, aber kein Magenta-Sport-Abo haben, können als Alternative beim Liveticker von SPOX mitlesen.

Hier geht's zum Liveticker: FC Ingolstadt - SV Wehen Wiesbaden.

3. Liga - FC Ingolstadt vs. SV Wehen Wiesbaden: Der 9. Spieltag im Überblick

Der FC Ingolstadt und Wehen Wiesbaden machen den Auftakt am 9. Spieltag. Morgen findet dann der Großteil der Spiele statt. Auch am Sonntag und am Montag wird gespielt.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Fr, 06.11. 19 Uhr FC Ingolstadt SV Wehen Wiesbaden Sa, 07.11. 14 Uhr FC Hansa Rostock Türkgücü-Ataspor Sa, 07.11. 14 Uhr Magdeburg Bayern München II Sa, 07.11. 14 Uhr FSV Zwickau 1. FC Kaiserslautern Sa, 07.11. 14 Uhr 1. FC Saarbrücken SG Dynamo Dresden Sa, 07.11. 14 Uhr 1860 München Hallescher FC Sa, 07.11. 14 Uhr SV Meppen Waldhof Mannheim So, 08.11. 13 Uhr SpVgg Unterhaching SC Verl So, 08.11. 14 Uhr VfB Lübeck KFC Uerdingen 05 Mo, 09.11. 19 Uhr MSV Duisburg FC Viktoria Köln

3. Liga: Die Tabelle vor der Partie