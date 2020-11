3. Liga: FC Bayern II - FC Ingolstadt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 12. Spieltag der 3. Liga treffen der amtierende Meister FC Bayern II und der FC Ingolstadt aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

3. Liga - FC Bayern II vs. FC Ingolstadt: Wann und wo?

Die Reservemannschaft des FC Bayern München empfängt am heutigen Mittwoch, 25. November, den aktuellen Tabellenzweiten FC Ingolstadt. Um 19 Uhr geht die Partie im Stadion an der Grünwalder Straße in München los. Auch das heutige Aufeinandertreffen am 12. Spieltag wird wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer bestritten.

3. Liga - FC Bayern II vs. FC Ingolstadt: Heute live im TV und Livestream

Um die Begegnung heute live und in voller Länge sehen zu können, wird ein Zugang zum Magenta-Sport-Angebot benötigt. Der Pay-TV-Sender der Telekom besitzt nämlich die Übertragungsrechte für die gesamte 3. Liga. Bereits eine Viertel Stunde vor Spielbeginn geht die Übertragung los. Dabei kommentiert Oskar Heirler für die Zuseher das Duell.

© imago images / Passion2Press

Wer Kunde bei der Telekom ist, kann das Magenta-Sport-Angebot 12 Monate lang sogar kostenlos nutzen. Erst danach fallen monatliche Abo-Kosten in Höhe von 4,83 Euro an. Die, die nicht Kunden bei der Telekom sind, zahlen für das Magenta-Sport-Abonnement bereits von Beginn an. Das Monatsabo kostet für Sie 16,53 Euro und das Jahresabo 9,70 Euro je Monat. Das Monatsabo ist zudem jederzeit monatlich kündbar.

3. Liga - FC Bayern II vs. FC Ingolstadt im Liveticker

Zusätzlich zur Übertragung bei Magenta Sport bietet SPOX als Alternative einen Liveticker zum Mitlesen an. Damit habt Ihr die wichtigsten Spielaktionen im Blick.

Hier geht's zum Liveticker: FC Bayern München II - FC Ingolstadt.

3. Liga - FC Bayern II vs. FC Ingolstadt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern II: R. Hoffmann - Stanisic, Feldhahn, Lawrence, Vita - Tiago Dantas, Zaiser - T. Kern - Kühn, Arp, Dajaku

R. Hoffmann - Stanisic, Feldhahn, Lawrence, Vita - Tiago Dantas, Zaiser - T. Kern - Kühn, Arp, Dajaku FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Gaus - Keller - M. Stendera, Bilbija - Niskanen, Kutschke, Elva

3. Liga: Die Tabelle vor dem Spiel