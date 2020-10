3. Liga: TSV 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das erste Spitzenduell der 3. Liga steht heute an! Aufsteiger 1. FC Saarbrücken steht nach seinem Märchenlauf im DFB-Pokal auf dem zweiten Platz in der 3. Liga und trifft auf Spitzenreiter 1860 München. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1860 München gegen FC Saarbrücken: Termin, Uhrzeit und Ort

1860 München empfängt die Gaste aus Saarbrücken am heutigen Mittwoch (21. Oktober) um 19 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße in München. 1860 muss genau wie die anderen Profi-Klubs aus der bayrischen Landeshauptstadt schon seit mehreren Spieltagen komplett auf Zuschauer verzichten.

3. Liga: Der 6. Spieltag im Überblick

Der FC Hansa Rostock und der SC Verl haben ihre Position unter den bisherigen Topmannschaften mit einem Sieg verbessert.

Anpfiff Heim Gast 20.10.

19:00 SC Verl 3:1 Magdeburg 20.10.

19:00 Türkgücü-Ataspor 4:3 VfB Lübeck 20.10.

19:00 SG Dynamo Dresden 1:2 FSV Zwickau 20.10.

19:00 Waldhof Mannheim 1:2 FC Hansa Rostock 20.10.

19:00 KFC Uerdingen 05 0:4 SV Wehen Wiesbaden 21.10.

19:00 1. FC Kaiserslautern -:- FC Ingolstadt 21.10.

19:00 FC Viktoria Köln -:- Bayern München II 21.10.

19:00 Hallescher FC -:- SV Meppen 21.10.

19:00 1860 München -:- 1. FC Saarbrücken 21.10.

19:00 SpVgg Unterhaching -:- MSV Duisburg

3. Liga: 1860 gegen Saarbrücken heute live im TV und Livestream sehen

Das Spiel ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge auf MagentaSport zu sehen. Beginnend mit den Vorberichten ab 18.45 Uhr erwarten euch dort Kommentator Alexander Kunz und Moderator Simon Köpfer. Ihr könnt euch auch für die Spieltagskonferenz mit Kommentator Martin Piller und Moderator Alexander Klich entscheiden und zusätzlich die drei Parallelspiele verfolgen.

MagentaSport bietet eine Übertragung des Einzelspiels sowie der Konferenz auch im Livestream an.

3. Liga: 1860 gegen Saarbrücken heute im Liveticker

Das Spiel ist auch bei den SPOX-Livetickern zu finden, die euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen aus dem jeweiligen Stadion versorgen.

3. Liga: Die Tabelle am 6. Spieltag

Neben dem 1. FC Saarbrücken zeigen auch die Aufsteiger SC Verl und Türkügücü München gute Leistungen zu Beginn der Saison.