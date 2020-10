SV Wehen Wiesbaden gegen Waldhof Mannheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag der 3. Liga trifft am heutigen Samstag der SV Wehen Wiesbaden auf Waldhof Mannheim. Wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Beide Teams teilten sich während der Länderspielpause am vergangenen Wochenende die Punkte. Wehen Wiesbaden trennte sich torlos von Türkgücü München und Waldhof Mannheim kam beim 1. FC Kaiserslautern nicht über ein 1:1 hinaus.

SV Wehen Wiesbaden vs. Waldhof Mannheim: Ort und Anpfiff

SV Wehen Wiesbaden empfängt Waldhof Mannheim am heutigen Samstag (17. Oktober) um 14 Uhr. Austragungsort ist die Brita-Arena in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden.

Zuschauer sind aufgrund des zu hohen Pandemie-Levels für die Partie nicht zugelassen. Demnach haben die zuständigen Behörden eine Zulassung von Zuschauern untersagt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wiesbaden liegt laut dem Robert Koch-Institut zurzeit bei 55,3.

Wehen Wiesbaden - Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Waldhof Mannheim gehört zu den Spielen, die im frei empfangbaren Fernsehen von den öffentlich-rechtlichen Drittprogrammen gezeigt werden. Der HR und der SWR übertragen die Partie live in voller Länge. In den jeweiligen Mediatheken bieten die Sender auch kostenfreie Livestreams an.

Außerdem werden die Spiele zwischen VfB Lübeck und Dynamo Dresden (NDR/MDR) sowie Hansa Rostock gegen 1860 München (BR) im Free-TV übertragen.

Darüber hinaus könnt Ihr das Spiel auch bei MagentaSport sehen. Der Bezahlsender der Telekom besitzt die Übertragungsechte an allen Drittliga-Begegnungen und bietet sowohl alle Einzelspiele als auch einen Konferenz an. Zudem stellt MagentaSport einen Livestream zur Verfügung.

SV Wehen Wiesbaden gegen Waldhof Mannheim heute im Liveticker

Wer unterwegs sein sollte, hat die Möglichkeit, das Drittligaspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Waldhof Mannheim im ausführlichen Liveticker von SPOX zu verfolgen. Bei uns verpasst Ihr keine Highlights. Hier geht's zum Liveticker.

3. Liga: Die Partien des 5. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 16.10.2020 19.00 Uhr 1. FC Magdeburg 2:0 Türkgücü München 17.10.2020 14.00 Uhr Hansa Rostock -:- TSV 1860 München 17.10.2020 14.00 Uhr FSV Zwickau -:- KFC Uerdingen 17.10.2020 14.00 Uhr VfB Lübeck -:- Dynamo Dresden 17.10.2020 14.00 Uhr Bayern München II -:- 1. FC Kaiserslautern 17.10.2020 14.00 Uhr SV Wehen Wiesbaden -:- Waldhof Mannheim 17.10.2020 14.00 Uhr FC Ingolstadt -:- SC Verl 18.10.2020 13.00 Uhr 1. FC Saarbrücken -:- SpVgg Unterhaching 18.10.2020 14.00 Uhr MSV Duisburg -:- Hallescher FC 18.10.2020 15.00 Uhr SV Meppen -:- Viktoria Köln

3. Liga: Die aktuelle Tabelle