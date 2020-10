SC Verl gegen Hansa Rostock heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Länderspielpause? Gibt's in der 3. Liga nicht. Am heutigen Samstag findet der 4. Spieltag stat, an dem der SC Verl Hansa Rostock empfängt. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream und einen Link zum Liveticker findet Ihr hier.

Neben der gewohnten Übertragung im Pay-TV gibt es die 90 Minuten heute auch im Free-TV zu sehen.

3. Liga: Diese Spiele stehen heute an

Der heutigen Samstag ist in der 3. Liga von zwei Derby geprägt: Einerseits empfängt der 1. FC Kaiserslautern Lokalrivale Waldhof Mannheim, andererseits kommt es in Dresden zum Ostkracher zwischen Dynamo und dem 1. FC Magdeburg.

Doch auch auf den anderen Plätzen geht es nicht minder interessant zu: So empfängt Krisenklub Uerdingen beispielsweise den nicht gut gestarteten Vorjahresmeister Bayern München II.

Und dann sind da ja noch die Aufsteiger: Neben dem SC Verl, der Hansa Rostock empfängt, sind auch die Mitaufsteiger Lübeck (bei 1860 München) und Türkgücü München (gegen Wehen Wiesbaden) gefordert.

Datum Uhrzeit Heim Gast 10. Oktober 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern Waldhof Mannheim 10. Oktober 14 Uhr 1860 München VfB Lübeck 10. Oktober 14 Uhr KFC Uerdingen Bayern München II 10. Oktober 14 Uhr SC Verl Hansa Rostock 10. Oktober 14 Uhr Türkgücü München Wehen Wiesbaden 10. Oktober 14 Uhr Dynamo Dresden 1. FC Magdeburg

SC Verl gegen Hansa Rostock heute live: 3. Liga im TV und Livestream

Zwei Möglichkeiten habt Ihr heute, das Geschehen in Verl live am Bildschirm zu verfolgen: Einerseits zeigt der NDR das Spiel im Free-TV, andererseits habt Ihr wie gewohnt die Möglichkeit bei MagentaSport live mit von der Partie zu sein.

Beide Sender bieten zudem Livestreams an, die Ihr unter NDR.de beziehungsweise Magentasport.de erreicht. Während der öffentlich-rechtliche Sender seine Livebilder kostenfrei im Internet zur Verfügung stellt, müsst Ihr für den MagentaSport-Stream zahlen.

Ihr wollt noch mehr 3. Liga im Free-TV? Diese Spiele laufen heute ebenfalls im frei empfangbaren TV:

1. FC Kaiserslautern - Waldhof Mannheim : SWR

: Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg: mdr

3. Liga im Liveticker: SC Verl gegen Hansa Rostock

Live dabei seid Ihr auch bei uns, im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag