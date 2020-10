3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

5. Spieltag in der 3. Liga, sechs Spiele stehen heute an. Wie Ihr die Begegnungen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Gute Nachrichten: Drei der sechs Spiele von heute werden im Free-TV zu sehen sein. Alle Infos dazu gibt es weiter unten.

3. Liga: Diese Spiele stehen heute an

Wie an den Samstagen in der 3. Liga üblich, stehen zahlreiche hochkarätig besetzte Spiele an. Mit dabei ist unter anderem der Vorjahresmeister FC Bayern II, der den 1. FC Kaiserslautern empfängt.

Auch der aktuelle Tabellenführer, 1860 München, ist im Einsatz: Die Löwen reisen zu Hansa Rostock und werden versuchen, ihren Platz an der Sonne vor dem Topspiel zwischen Saarbrücken und Unterhaching morgen (13 Uhr) zu verteidigen.

Außerdem ist heute das Überraschungsteam der bisherigen Drittligasaison am Start, der SC Verl steht vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe in Ingolstadt.

Abgerundet wird der heutige Spieltag mit drei weiteren interessanten Partien.

Datum Uhrzeit Heim Gast 17. Oktober 14 Uhr FC Bayern II 1. FC Kaiserslautern 17. Oktober 14 Uhr FC Ingolstadt SC Verl 17. Oktober 14 Uhr Hansa Rostock 1860 München 17. Oktober 14 Uhr VfB Lübeck Dynamo Dresden 17. Oktober 14 Uhr Wehen Wiesbaden Waldhof Mannheim 17. Oktober 14 Uhr FSV Zwickau KFC Uerdingen

3. Liga heute live: So läuft die Übertragung im TV und Livestream

Bei allen Spielen live dabei seid Ihr heute beim Pay-TV-Sender MagentaSport. Diesen bietet die Telekom Ihren Kunden an.

Beim Bezahlsender habt Ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen, also den vollen 90 Minuten, und der Konferenz mit Ausschnitten aller Spiele des Tages.

Darüber hinaus gibt es drei der sechs Begegnungen von heute im Free-TV zu sehen. Die kompletten Spiele laufen jeweils bei:

Hansa Rostock gegen 1860 München : BR

: VfB Lübeck gegen Dynamo Dresden : mdr und NDR



: und Wehen Wiesbaden gegen Waldhof Mannheim: SWR und hr

Wenn Ihr die Spiele im Livestream verfolgen wollt, seid Ihr bei den gleichen Anbietern richtig. Den Stream von MagentaSport findet Ihr hier.

Zu den kostenfreien Streams der öffentlich-rechtlichen Drittprogramm kommt Ihr mit folgenden Links:

3. Liga im Liveticker

Zur Übersicht mit allen Spielen von heute geht's hier entlang.

