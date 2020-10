3. Liga: Die Samstagspartien des 8. Spieltages heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag steht der achte Spieltag der 3. Liga an. SPOX verrät Euch alle Infos zu den Spielen sowie zu deren Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Da sich die Hachinger Mannschaft in Quarantäne begeben musste, fällt die Partie gegen den Halleschen FC aus.

3. Liga: Der 8. Spieltag im Überblick

Datum Begegnung Ergebnis 30.10.2020, 19 Uhr Viktoria Köln - VfB Lübeck 0:2 31.10.2020, 14 Uhr SC Verl - FSV Zwickau -:- 31.10.2020, 14 Uhr Dynamo Dresden - SV Meppen -:- 31.10.2020, 14 Uhr SV Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg -:- 31.10.2020, 14 Uhr KFC Uerdingen 05 - 1. FC Saarbrücken -:- 31.10.2020, 14 Uhr Hallescher FC - SpVgg Unterhaching abgesagt 31.10.2020, 14 Uhr TSV 1860 München - MSV Duisburg -:- 01.11.2020, 13 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Bayern München II -:- 01.11.2020, 14 Uhr Türkgücü München - FC Ingolstadt 04 -:- 02.11.2020, 19 Uhr 1. FC Kaiserslautern - FC Hansa Rostock -:-

Die 3. Liga heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender der Telekom, Magenta Sport, zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge, einen Großteil davon auch exklusiv. Um die 3. Liga dort genießen zu können, benötigt Ihr das Telekom-Sport-Paket, welches neben der 3. Liga auch die Frauen-Bundesliga beinhaltet.

Mobil- und Festnetzkunden der Telekom zahlen nach einem kostenlosen Jahr 4,95 Euro monatlich. Auch ein, ebenfalls kostenpflichtiger, Livestream wird zur Verfügung gestellt.

An jedem Samstag werden außerdem einige Begegnungen im Free-TV ausgestrahlt. An diesem Wochenende könnt Ihr die Spiele 1860 München gegen MSV Duisburg (BR) sowie Waldhof Mannheim gegen 1. FC Magdeburg (SWR, MDR) live im frei empfangbaren TV gezeigt.

3. Liga im SPOX-Liveticker

Wer nicht auf die Übertragung im TV und Livestream zurückgreifen kann oder möchte, kann bei uns vorbei schauen. Wir tickern alle Spiele der 3. Liga live für Euch mit.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Aufsteiger VfB Lübeck hat gestern den ersten Sieg der noch jungen Saison geholt.