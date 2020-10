3. Liga: FSV Zwickau gegen KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Lieticker

In der 3. Liga stehen sich am heutigen Samstag der FSV Zwickau und der KFC Uerdingen gegenüber. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

In der 3. Liga wurde trotz der Länderspielpause am vergangenen Wochenende gespielt. Der FSV Zwickau feierte einen souveränen 2:0-Sieg beim Halleschen FC, während die Gäste aus Krefeld gegen die Amateure des FC Bayern München einen Punkt (1:1) holten. Es war der zweite Zähler für Uerdingen. Der KFC hatte in den vergangenen Wochen lediglich für viel Wirbel abseits des Platzes gesorgt und Weltmeister Kevin Großkreutz entlassen. Die beiden Parteien hatten sich in einer Gehaltsfrage nicht einigen können.

FSV Zwickau vs. KFC Uerdingen heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung am 5. Spieltag der 3. Liga zwischen dem FSV Zwickau und dem KFC Uerdingen steigt am heutigen Samstag (17. Oktober) um 14 Uhr. Gespielt wird in der GGZ-Arena in Zwickau. Ob Zuschauer angesichts der steigenden Coronazahlen zugelassen werden, ist mehr als fraglich.

FSV Zwickau - KFC Uerdingen heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem FSV Zwickau und dem KFC Uerdingen gehört nicht zu den drei Partien, die am heutigen Samstag von den Drittprogrammen der öffentlich-rechtlichen Sender im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden.

Stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender der Telekom, MagentaSport, das Spiel live und exklusiv in voller Länge. Neben der TV-Übertragung bietet der Bezahlsender des Telekommunikationsunternehmens einen Livestream an.

Die Live-Berichterstattung beginnt um 13.45 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff. Neben dem Einzelspiel könnt Ihr wahlweise auf die Konferenz mit allen Parallelspielen zurückgreifen.

Diese Spiele werden heute im Free-TV am Samstag übertragen:

VfB Lübeck - Dynamo Dresden ( NDR / MDR )

/ ) Hansa Rostock - 1860 München ( BR )

) Wehen Wiesbaden - Waldhof Mannheim (HR/SWR)

3. Liga: FSV Zwickau gegen KFC Uerdingen heute im Liveticker

Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, die Partie zwischen dem FSV Zwickau und dem KFC Uerdingen heute im ausführlichen Liveticker von SPOX zu verfolgen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine wichtigen Spielszenen. Hier geht's zum Liveticker.

FSV Zwickau bekennt sich zu Türkgücü München

Vor dem Heimspiel am 23. Oktober hat sich der FSV Zwickau zu den Gästen aus Türkgücü München bekannt. Der Hintergrund: Im Internet ist ein Foto der rechtsextremistischen Kleinpartei "Der III. Weg" aufgetaucht, welches zeigt: "Wir sagen klipp und klar: Türkgücü nicht willkommen - weder in Zwickau noch in einem anderen deutschen Stadion!"

"Unser Stadion - unsere Regeln: Türkgücü München bei uns willkommen", heißt es hingegen in einem Post der Westsachsen. Bereits seit einigen Wochen macht die Gruppierung, die vom Verfassungsschutz als antisemitisch und ausländerfeindlich eingestuft wurde, mit Parolen wie "Unsere Kurve bleibt deutsch" Stimmung gegen Türkgücü München.

Zwickau positioniert sich nun klar gegen die Gruppierung. "Wir lassen uns von Dritten nicht für deren Propaganda missbrauchen. Es sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch keine FSV-Fans. Die Regeln im Stadion macht der FSV und der steht für einen sportlich fairen Wettbewerb mit jedem Gegner", so Jörg Schade, Bereichsleiter Sport, gegenüber der Bild-Zeitung.

3. Liga: Die Partien des 5. Spieltags im Überblick

