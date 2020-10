Aufsteiger Türkgücü München will seinen vielversprechenden Start in die Saison fortsetzen. Der 1. FC Magdeburg will dagegen raus aus dem Tabellenkeller. SPOX tickert die Freitagspartie der 3. Liga heute live ab 19 Uhr.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

3. Liga: 1. FC Magdeburg gegen Türkgücü München heute im Liveticker

Schiedsrichter Arne Aarnink aus Nordhorn wird die Partie heute leiten. Seine Assistenten sind Andreas Steffens aus Mechernich und Timo Wlodarczak aus Weiterode.

Herzlich willkommen zum Liveticker zum Freitagsspiel der 3. Liga! Der 1. FC Magdeburg empfängt Türkgücü München heute um 19 Uhr.

Magdeburg gegen Türkgücü: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Mannschaften das Spiel heute starten:

Magdeburg: M. Behrens - Bittroff, Tob. Müller, Koglin, Burger - Jacobsen, J. Gjasula - Ernst, Obermair - Franzke, Beck

Den Magdeburgern fehlen Bell (Rückenprobleme), Bomheuer (Kreuzbandriss), S. Conteh (Fußprellung), Kath (Oberschenkelprobleme), Perthel (Knieverletzung), Weigel (muskuläre Probleme)

Türkgücü: Vollath - Barry, Velagic, Berzel, Laukart - Kirsch, Erhardt, Fischer - Sararer - Boere, P. Sliskovic

Türkgücü muss nur auf Akkaynak (Schulterverletzung) und Alkan (Muskelbündelriss) verzichten.

3. Liga: Magdeburg gegen Türkgücü heute live im TV und Livestream sehen

Das Duell zwischen Magdeburg und Türkgücü läuft heute nicht im Free-TV.

MagentaSport zeigt alle Partien der 3. Liga live und in voller Länge. Die Berichterstattung zu Magdeburg-Türkgücü beginnt dort heute um 18.30 Uhr, folgende Crew erwartet euch:

Kommentator Andreas Mann

Moderatorin: Anett Sattler

Experte: Martin Lanig

MagentaSport-Kunden können das Spiel auch im Livestream verfolgen. Hier entlang zum Stream.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag

Magdeburg hat erst einen Punkt nach vier Spieltagen und steht auf dem 20. Platz der Tabelle.

Türkgücü ist neben dem 1. FC Saarbrücken und dem SC Verl der dritte Aufsteiger, der einen guten Start in die Saison hingelegt hat. Die Münchener haben sechs Punkte aus vier Spielen geholt und stehen auf dem 9. Platz.