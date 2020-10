In der 3. Liga kommt es heute zum Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

3. Liga: 1. FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim heute im Liveticker

Vor Beginn:

Auch Waldhof-Coach Patrick Glöckner ist vor seinem Derby-Debüt heute euphorisch. "Ich freue mich extrem darauf. Es ist auch für mich das bisher größte Derby", sagte er bei der Spieltags-PK. "Wir brauchen einen kühlen Kopf." Weiter warnte er: "Wir dürfen uns von Lautern nicht provozieren lassen. Das gilt auch für jegliche Schiedsrichter-Entscheidungen."

Vor Beginn:

Jeff Saibene war nach dem 2:2 sehr zufrieden: "In drei Tagen kann ich keine Wunder vollbringen. Der Punkt kann uns für die Moral extrem guttun!" Vor dem heutigen Spiel sagte er: "Es ist das extremste Derby."

Vor Beginn:

Vereinsikone Hans-Peter Briegel traut dem kriselnden 1. FCK trotz des Fehlstarts die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu. "Ich bin sehr optimistisch. Die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie sie gemacht wird", sagte der Europameister von 1980 im SID-Interview. Der erste Punkt der Saison zuletzt bei Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden (2:2) habe gezeigt, dass der FCK trotz des vorletzten Tabellenplatzes "in der Lage ist, da mitzuhalten".

Vor Beginn:

Für den 1. FCK verlief die Saison noch nicht wie gewollt. Nach drei Spielen haben die Roten Teufel nur einen Punkt auf dem Konto. Trainer Boris Schommers musste bereits gehen, nun ist Jeff Saibene der neue Hauptübungsleiter.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff zur Partie ist um 14 Uhr.

© imago images / Jan Huebner

3. Liga: 1. FCK gegen Waldhof heute live im TV und Livestream

Als eines von drei Spielen wird die Begegnung zwischen Lautern und Mannheim heute im Free-TV übertragen. Der SWR hat sich die Übertragungsrechte gesichert und zeigt die Partie live. Der Sender bietet auch einen Livestream an, den Ihr hier findet.

Alle Spiele der 3. Liga gibt es zudem bei Magenta Sport zu sehen. Der Pay-TV-Sender der Telekom stellt für seine Kunden ebenfalls einen Livestream zur Verfügung.

3. Liga: Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim - Voraussichtliche Aufstellungen

FCK: Spahic - Schad, Kraus, Hainault, Hlousek - Rieder, Bachmann - Skarlatidis, Ritter - Pourie, Huth

Spahic - Schad, Kraus, Hainault, Hlousek - Rieder, Bachmann - Skarlatidis, Ritter - Pourie, Huth Waldhof: Bartels - Marx, Just, Hofrath, Donkor - Christiansen, Saghiri - Costly, Ferati, Garcia - Martinovic

3. Liga: Die aktuelle Tabelle