3. Liga: Wann beginnt der 1. Spieltag?

Die 3. Liga ist zurück! Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zum genauen Termin sowie allen Partien des ersten Spieltages der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

3. Liga: Wann findet der erste Spieltag statt?

Normalerweise startet die 3. Liga als erste Profi-Spielklasse in die neue Saison, wegen der Corona-Pandemie finden am kommenden Wochenende aber die Eröffnungsspiele aller drei obersten deutschen Ligen (Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga) statt.

Den Auftakt machen der 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden, die sich am Freitag, den 18. September 2020, gegenüberstehen.

3. Liga: Der erste Spieltag im Überblick

Neben Dresden sind auch Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden sowie die Regionalliga-Aufsteiger Türkgücü München (Bayern), SC Verl (West), 1. FC Saarbrücken (Südwest) und VfB Lübeck (Nord) neu mit dabei.

Datum Begegnung Ergebnis 18.09.2020, 17.45 Uhr 1. FC Kaiserslautern : Dynamo Dresden -:- 19.09.2020, 14 Uhr Bayern München II : Türkgücü München -:- 19.09.2020, 14 Uhr FC Hansa Rostock : MSV Duisburg -:- 19.09.2020, 14 Uhr SV Meppen : TSV 1860 München -:- 19.09.2020, 14 Uhr FSV Zwickau : SpVgg Unterhaching -:- 19.09.2020, 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden : SC Verl -:- 19.09.2020, 14 Uhr VfB Lübeck : 1. FC Saarbrücken -:- 20.09.2020, 13 Uhr FC Ingolstadt 04 : KFC Uerdingen 05 -:- 20.09.2020, 14 Uhr 1. FC Magdeburg : Hallescher FC -:- 21.09.2020, 19 Uhr SV Waldhof Mannheim : Viktoria Köln -:-

Die 3. Liga live im TV und Stream

Wer alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge sehen möchte, kommt um ein Abonnement bei Magenta Sport nicht herum. Der Pay-TV-Sender der Telekom bietet das Sport-Paket an, welches neben der 3. Liga auch die Frauen-Bundesliga beinhaltet. Dieses ist für Entertain-Kunden dauerhaft kostenlos, Mobil- und Festnetzkunden der Telekom zahlen nach zwölf kostenfreien Monaten 4,95 Euro monatlich.

Wenn man das gesamte Magenta-Sport-Angebot (Basketball, Eishockey, Fußball, Bayern TV) nutzen will, ist dies jedoch auch für Entertain-Kunden (9,95€/Monat) und Mobil-/Festnetzkunden (14,95€/Monat) dauerhaft kostenpflichtig.

Außerdem werden an jedem Spieltag einige Begegnungen im Free-TV gezeigt. In der ersten Spielrunde laufen so zum Beispiel die Partien Kaiserslautern - Dresden (ARD) und Meppen - 1860 München (NDR/BR) im frei empfangbaren Fernsehen.

3. Liga: Die Übertragung im SPOX-Liveticker

Darüber hinaus könnt Ihr auch bei SPOX die Spiele live miterleben. Wir tickern alle Begegnungen der dritten Liga für Euch mit. Hier geht's zur Übersicht.