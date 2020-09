3. Liga: SpVgg Unterhaching gegen VfB Lübeck heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es am heutigen Freitag zum Duell zwischen der SpVgg Unterhaching und dem VfB Lübeck. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt.

SpVgg Unterhaching gegen VfB Lübeck: Uhrzeit, Ort

Die Partie zwischen beide Mannschaften startet heute um 19 Uhr. Der Sportpark Unterhaching fungiert als Austragungsort.

Erstmals seit der coronabedingten Pause werden in den Sportpark Zuschauer zurückkehren. "Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Behörden, um Euch und uns ein Stadion mit Fans zu ermöglichen. Zunächst startet am Mittwoch der Ticketverkauf für die letztjährigen Jahreskarteninhaber", heißt es in einer Mitteilung auf der Homepage der Münchner Vorstädter.

Anders als in der bayerischen Landeshauptstadt München liegt die ausschlaggebende Inzidenzzahl im Landkreis München noch nicht über dem kritischen Wert von 50 pro 100.000 Bewohner, weshalb eine Rückkehr der Fans möglich scheint. Die Löwen dagegen müssen ohne Fans auskommen.

© imago images / nordphoto

3. Liga: SpVgg Unterhaching gegen VfB Lübeck heute im TV und Livestream

Die Freitagsspiele der 3. Liga werden ausschließlich von Magenta Sport übertragen. Um 18.45 Uhr beginnt die Berichterstattung mit folgendem Personal:

Moderation: Sascha Bandermann

Kommentar: Franz Büchner

Experte: Martin Lanig

Das Magenta-Sport-Abo ist für Kunden der Telekom zwölf Monate lang umsonst nutzbar. Nach den ersten zwölf Monaten kostet das Abo 4,83 Euro pro Monat (zwei Monate Kündigungsfrist). Ohne Telekom-Abo könnt Ihr die Partie aber dennoch sehen. Für 16,53 Euro im Monat oder für 9,70 Euro im Jahresabo könnt Ihr Euch das Angebot sichern.

SpVgg Unterhaching gegen VfB Lübeck: Die 3. Liga heute im Liveticker

SPOX bietet zu allen Partien der 3. Liga einen Liveticker auch, so auch zu Haching gegen Lübeck.

SpVgg Unterhaching gegen VfB Lübeck: Alle Duelle im Überblick

Zuletzt trafen beide Mannschaften 2004 aufeinander. Damals siegte der VfB Lübeck mit 1:0.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 15.02.2004 0:1 2. Bundesliga 15.08.2003 0:2 2. Bundesliga 09.03.1997 0:0 2. Bundesliga 18.08.1996 0:0 2. Bundesliga 26.05.1996 5:0 2. Bundesliga 12.11.1995 3:1

3. Liga: Die Tabelle vor Unterhaching gegen Lübeck

Am ersten Spieltag verlor Unterhaching gegen den FSV Zwickau mit 1:2. Der Aufsteiger aus Lübeck trennte sich mit dem 1. FC Saarbrücken 1:1.