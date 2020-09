KFC Uerdingen - SV Meppen heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

2. Spieltag in der 3. Liga, heute treffen die beiden bisher punktlosen Klubs aus Uerdingen und Meppen aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die schlechten Nachrichten gleich zu Beginn: Eine Free-TV-Übertragung wird es heute nicht geben.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

KFC Uerdingen gegen SV Meppen: Wann und wo rollt heute der Ball?

Der Anpfiff der Partie ist am heutigen Montag, den 28. September, auf 19 Uhr terminiert. Das Spiel bildet damit den Abschluss des 2. Spieltags in der 3. Liga.

Gespielt wird nicht in Uerdingen, sondern in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Hier trägt auch Zweitligist Fortuna Düsseldorf seine Heimspiele aus. Der KFC ist seit vergangener Saison zu Gast, weil das heimische Grotenburg-Stadion renoviert wird.

KFC Uerdingen gegen SV Meppen heute live: 3. Liga im TV und Livestream

Livebilder der Partie gibt es heute ausschließlich bei MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom hält die Übertragungsrechte an sämtlichen Begegnungen der 3. Liga.

Eine Free-TV-Übertragung, wie sie gelegentlich in den dritten Programmen der öffentlich-rechtlichen Senderfamilie stattfindet, gibt es dementsprechend heute nicht.

Um das Spiel im Livestream zu verfolgen, müsst Ihr auf Magentasport.de zurückgreifen.

Dort geht es, wie im TV, um 18.45 Uhr los. Durch die Sendung führen Euch Kommentator Christian Straßburger und Moderator Cedric Pick.

Weltmeister, Deutscher Meister, Aussortierter: Die Karriere des Kevin Großkreutz © imago images / Revierfoto 1/15 Beim KFC Uerdingen hat Kevin Großkreutz nach seiner Ausbootung wohl keine Zukunft mehr. Dennoch kann der Ex-Nationalspieler auf eine erfolgreiche Laufbahn zurückblicken - mit einigen Aufs und Abs. Seine Karriere in Bildern. © imago images / Thorge Huter 2/15 Die ersten Schritte im Profifußball macht Großkreutz bei Rot-Weiss Ahlen. Dorthin wechselt er im Sommer 2002 und schafft es in den kommenden Jahren, sich in die erste Mannschaft hochzuarbeiten. © imago images / Bild13 3/15 Für die Profimannschaft von RW Ahlen läuft er insgesamt 97 Mal auf, erzielt 24 Tore und legt weitere elf Treffer auf. Den Höhepunkt markiert der Aufstieg in die 2. Bundesliga 2008, den er zusammen mit seinem späteren Mitspieler Marco Reus schafft. © imago images / DeFodi 4/15 Am 24. Januar 2009 folgt schließlich der Wechsel zu seinem Herzensverein, dem BVB. In Dortmund braucht Großkreutz nur wenig Zeit, um sich einzugewöhnen. Schon in seiner ersten Spielzeit bei den Schwarz-Gelben avanciert er zum Stammspieler. © imago images / Norbert Schmidt 5/15 Mit dem BVB gewinnt er 2011 sensationell die deutsche Meisterschaft, 2012 sogar das Double. Über viele Jahre ist der Mittelfeldspieler in Dortmund gesetzt, erst nach der Übernahme durch Thomas Tuchel findet er keine Berücksichtigung mehr. © imago images / Sven Simon 6/15 In der Nationalmannschaft ist Großkreutz zwischen 2010 und 2014 aktiv. Einmal läuft er auch für die U21 auf: Für die markiert er am 11. August 2010 gegen Island den 1:1-Ausgleich. Deutschland verliert am Ende mit 1:4. © imago images / AFLOSPORT 7/15 Nach sechs Länderspielen nominiert ihn Trainer Jogi Löw für den Kader für die WM 2014 in Brasilien. Neben Erik Durm und Matthias Ginter ist er einer von drei Spielern, die ohne Einsatz bleiben. Nach 2014 wird er nicht mehr in den DFB-Kader berufen. © imago images / Hartenfelser 8/15 Im Sommer 2015 wechselt er zu Galatasaray Istanbul in die Türkei. Durch einen Formfehler - Galatasaray hatte innerhalb der Wechselperiode unvollständige Unterlagen bei der FIFA registriert - erteilt ihm der Weltverband aber zunächst keine Spielerlaubnis. © imago images / Hartenfelser 9/15 Erst Anfang 2016 darf er eingesetzt werden. Da er aber nicht ständig zwischen der Türkei und seiner Familie in Deutschland pendeln möchte, wird sein Vertrag beim Süper-Lig-Klub noch im Januar aufgelöst. Er bestreitet für Gala kein einziges Spiel. © imago images / Pressefoto Baumann 10/15 Zurück in Deutschland stattet der VfB Stuttgart ihn mit einem neuen Vertrag aus. Bei den Schwaben etabliert sich Großkreutz schnell in der ersten Mannschaft, kann den Abstieg am Ende der Saison 2015/16 aber nicht verhindern. © imago images / Sportfoto Rudel 11/15 Im März 2017 erfolgt dann die einvernehmliche Trennung. Grund dafür ist ein nächtlicher Ausflug mit minderjährigen Mannschaftskameraden in die Stuttgarter Innenstadt und eine anschließende gewalttätige Auseinandersetzung. © imago images / Jan Huebner 12/15 Nachdem er sich bis zum Sommer bei der Regionalligamannschaft des BVB fit hält, unterzeichnet Großkreutz zur neuen Saison 2017/18 einen Zweijahresvertrag beim Zweitligisten Darmstadt 98. © imago images / Jan Huebner 13/15 Insgesamt 27 Mal läuft er für die Lilien auf, ist aber vor allem in der zweiten Saisonhälfte oft nur noch zweite Wahl. Mit Darmstadt beendet er die Spielzeit auf dem zehnten Platz. © imago images / Werner Scholz 14/15 Im Juli 2018 wechselt Großkreutz in die 3. Liga zum KFC Uerdingen. Dort bekommt er einen Vertrag bis Juni 2021. In seinem ersten Jahr ist er noch unumstrittener Stammspieler und verpasst lediglich vier Liga-Einsätze. © imago images / Revierfoto 15/15 Im folgenden Jahr verliert er aber seinen Stammplatz auf der rechten Defensivseite. Hinzu kommen muskuläre Probleme und eine Hüftverletzung. Im Sommer 2020 teilt ihm Trainer Stefan Krämer mit, nicht mehr mit ihm zu planen. Ein Abschied steht kurz bevor.

3. Liga im Liveticker: KFC Uerdingen gegen SV Meppen

Unterwegs oder keinen Bock auf Pay-TV? Dann seid Ihr in unseren SPOX-Livetickern genau richtig:

SV Meppen: Noch läuft es nicht unter Cheftrainer Torsten Frings

Der Auftakt als Meppen-Trainer ging für Torsten Frings gegen 1860 München verloren (1:3), zudem fehlt ihm Kapitän Thilo Leugers nach einer Fersen-OP weiterhin. Auch Hassan Amin muss heute zuschauen, der Linksverteidiger ist nach seiner Roten Karte gegen 1860 gesperrt.

Noch läuft es also nicht unter Frings, der nach dem Spiel am vergangenen Wochenende zu Protokoll gab: "So passiv wie zu Beginn dürfen wir nicht auftreten. Wir brauchen über 90 Minuten 100 Prozent um in dieser Liga zu punkten."

So soll es heute gegen Uerdingen geschehen. Die Marschroute dafür gibt Co-Trainer Mario Neumann auf der vereinseigenen Homepage unmissverständlich vor: "Es wird eine schwierige Aufgabe, die wir mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Leidenschaft angehen müssen, um zu punkten."

© imago images / Nordphoto

3. Liga: Die Ergebnisse des 2. Spieltags