3. Liga: Hallescher FC gegen FC Ingolstadt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach Siegen am vergangenen Wochenende treffen der Hallesche FC und der FC Ingolstadt am 2. Spieltag in der 3. Liga aufeinander. Hier verraten wir Euch, wo die Begegnung live im TV und Livestream zu sehen ist.

Die Schanzer setzten sich mit 2:1 gegen Uerdingen durch, der HFC siegte mit 2:0 in Magdeburg. Wer bleibt auch nach Spieltag zwei unbesiegt?

Hallescher FC gegen FC Ingolstadt: Termin, Ort, Zuschauer

Die Drittligapartie zwischen dem Halleschen FC und dem FC Ingolstadt findet am heutigen Samstag, 26. September, statt. Anstoß ist um 14 Uhr im Erdgas-Sportpark in Halle.

Für die Begegnung sind statt der vom Verein erhofften 4.500 nur 3.200 Zuschauer zugelassen, was der HFC "verwundert zur Kenntnis" nahm. Auch Präsident Jens Rauschenbach zeigte sich "enttäuscht. Wir haben alle organisatorischen Vorkehrungen für einen sicheren Stadionbesuch auch für Stehplätze mit unserem Gesundheitsamt im Detail abgestimmt". Der Stehplatzbereich bleibt jedoch gesperrt.

3. Liga: Halle gegen Ingolstadt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie Halle gegen Ingolstadt ist live und exklusiv bei Magenta Sport zu sehen. Zwar werden ausgewählte Samstagsspiele der 3. Liga auch im Free-TV gezeigt, dies gilt in dieser Woche allerdings für die Begegnungen Saarbrücken gegen Rostock und 1860 München gegen Magdeburg.

Magenta Sport berichtet ab 13.45 Uhr aus Halle, im Einsatz sind Kommentator Lenny Leonhardt und Moderatorin Stefanie Blochwitz. Auch ein Livestream steht für die Abonnenten bereit.

Auch ohne Bewegtbild könnt Ihr alle Infos aus dem Stadion erhalten: SPOX tickert die Begegnung für Euch live und ausführlich.

Halle gegen Ingolstadt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der FCI muss auf Stürmer Dennis Eckert Ayensa verzichten, während beim Gastgeber neben den sicher fehlenden Gündüz, Schilk und Syhre auch die Einsätze von Julian Derstroff und Toni Lindenhahn auf der Kippe stehen.

Halle : K. Eisele - Boeder, Vollert, Reddemann, Landgraf - Titsch Rivero, Nietfeld - Eberwein, Dehl, Guttau - Boyd

: K. Eisele - Boeder, Vollert, Reddemann, Landgraf - Titsch Rivero, Nietfeld - Eberwein, Dehl, Guttau - Boyd Ingolstadt: Buntic - Paulsen, Antonitsch, Schröck, D. Franke - Krauße, Gaus - Niskanen, Beister, Elva - Kutschke

3. Liga: Die Begegnungen des 2. Spieltags im Überblick

Fünf weitere Spiele finden parallel zur Partie HFC vs. FCI statt. Unter anderem bestreitet Aufsteiger Saarbrücken sein Heimdebüt, während die Löwen Magdeburg empfangen.

Termin Heim Auswärts 25. September, 19 Uhr SpVgg Unterhaching VfB Lübeck 26. September, 14 Uhr Hallescher FC FC Ingolstadt 26. September, 14 Uhr 1860 München Magdeburg 26. September, 14 Uhr SC Verl Bayern München II 26. September, 14 Uhr 1. FC Saarbrücken FC Hansa Rostock 26. September, 14 Uhr FC Viktoria Köln SV Wehen Wiesbaden 26. September, 14 Uhr MSV Duisburg FSV Zwickau 27. September, 13 Uhr SG Dynamo Dresden Waldhof Mannheim 27. September, 14 Uhr Türkgücü-Ataspor 1. FC Kaiserslautern 28. September, 19 Uhr KFC Uerdingen 05 SV Meppen

3. Liga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag

Neben Halle und Ingolstadt sind auch Rostock, 1860 und Zwickau mit einem Sieg in die Saison gestartet. Am Tabellenende stehen für den Moment Duisburg, Meppen und Magdeburg.