3. Liga: FC Bayern II - Türkgücü München heute im Liveticker

Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München tritt heute am 1. Spieltag der neuen Saison bei Meister FC Bayern II an - es kommt also direkt zum Derby. Das Duell zwischen den kleinen Bayern und Türkgücü gibt es hier im Liveticker.

3. Liga: FC Bayern II - Türkgücü heute im Liveticker

Der FC Bayern München II wurde im vergangenen Jahr Meister der 3. Liga, durfte aber aufgrund der DFB-Statuten als Reserve nicht in die Zweitklassigkeit aufsteigen.

Max Kothny ist der Boss von Türkgücü - und damit der jüngste Geschäftsführer im deutschen Profifußball. Im exklusiven Interview mit SPOX und Goal sprach der 23-Jährige über seine Vergangenheit als Grillmeister und Apple-Techniker und darüber, wie er überhaupt ins Fußballgeschäft reingerutscht ist. Hier geht es zum Interview.

Herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße ist heute um 14 Uhr.

FC Bayern II gegen Türkgücü München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern II: Hoffmann - Yilmaz, Feldhahn, Lawrence, Zaiser - Welzmüller, Stiller - Kern - Dajaku, Arp, Jastremski

Hoffmann - Yilmaz, Feldhahn, Lawrence, Zaiser - Welzmüller, Stiller - Kern - Dajaku, Arp, Jastremski Türkgücü München: Vollath - Park, Velagic, Berzel, Stangl - Holz, Laukart - Kirsch, Sararer - Gabriele, Sliskovic

3. Liga: FC Bayern II gegen Türkgücü München im Livestream und Liveticker

Magenta Sport überträgt die Partie, die nicht im Free-TV zu sehen ist.

Kommentar: Alexander Kunz

Moderation: Simon Köpfer

Alle Spiele der 3. Liga sind auch diese Saison natürlich im SPOX-Liveticker zu verfolgen.

