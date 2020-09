1. FC Saarbrücken gegen Hansa Rostock heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag der 3. Liga empfängt der 1. FC Saarbrücken am heutigen Samstag Hansa Rostock. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der 1. FC Saarbrücken kam zum Auftakt der neuen Saison nicht über ein Remis (1:1) bei Aufsteiger VfB Lübeck hinaus.

Hansa Rostock bestätigte die starke Leistung aus dem knappen Erstrunden-Aus gegen den VfB Stuttgart (0:1) und gewann 3:1 gegen den MSV Duisburg.

1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Hansa Rostock steigt am heutigen Samstag um 14 Uhr. Gespielt wird erstmals im neu umgebauten Ludwigsparkstadion in der saarländischen Landeshauptstadt, zuvor wich der FCS auf die PSD Arena am Bornheimer Hang in Frankfurt aus.

"Das ist das Ergebnis harter Arbeit hier auf der Baustelle. Ich möchte allen danken, die daran mitgewirkt haben", sagte OB Uwe Conradt. Wann die Spielstätte vollständig fertig wird, ist noch unklar. Auch Zuschauer werden voraussichtlich zugelassen.

Saarbrücken hat 900 Plätze für Fans beantragt. Das entspricht der Höchstzahl an Zuschauern bei Veranstaltungen unter freiem Himmel nach den aktuellen Corona-Bestimmungen im Saarland.

1. FC Saarbrücken - Hansa Rostock heute live im TV und Livestream

Das Spiel 1. FC Saarbrücken gegen Hansa Rostock gehört zu den zwei Begegnungen der 3. Liga, die im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden. Sowohl der SR als auch der NDR berichten live. Ansonsten habt Ihr die Möglichkeit, die Partie bei Magenta Sport zu sehen.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender bieten zusätzlich einen Livestream an:

Bei Magenta Sport könnt Ihr alle Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse live in voller Länge oder in der Konferenz sehen. Nach einem kostenlosen Jahr kostet das Abonnement 4,83 Euro pro Monat (zwei Monate Kündigungsfrist). Ohne das Abo der Telekom könnt Ihr die Partien ebenfalls verfolgen. Für 16,53 Euro im Monat oder für 9,70 Euro mit dem Jahresabo ist das Angebot erhältlich.

3. Liga heute live: 1. FC Saarbrücken gegen Hansa Rostock im Liveticker

Natürlich bietet auch SPOX wie gewohnt einen ausführlichen Liveticker an. Damit bleibt Ihr immer auf dem neuesten Stand. Hier geht's zum Liveticker für die Partie 1. FC Saarbrücken gegen Hansa Rostock.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag