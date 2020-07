3. Liga: Waldhof Mannheim gegen FSV Zwickau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für den FSV Zwickau geht es heute im Duell mit Waldhof Mannheim um das Überleben in der 3. Liga. Was Ihr alles über dieses Spiel wissen müsst, wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt und wie Zwickau in der Liga bleiben kann, verrät Euch SPOX.

3. Liga: Waldhof Mannheim vs. FSV Zwickau: Uhrzeit, Ort

Das Duell der beiden Teams findet heute um 14 Uhr im Karl-Benz-Stadion in Mannheim statt. Wie bei allen Partien wird das Spiel ohne Zuschauer ausgetragen.

3. Liga: Waldhof Mannheim gegen FSV Zwickau heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr die Partie im TV und Livestream sehen wollt, habt Ihr sogar drei Optionen: SWR, MDR und Magenta Sport.

Die Übertragungen des SWR und MDR könnt Ihr kostenlos im Free-TV verfolgen, für die Übertragung von Magenta Sport hingegen müsst Ihr ein Abo abschließen. Alle drei Sender haben aber eins gemeinsam: Es wird ein Livestream angeboten.

Mannheim vs. Zwickau: Die 3. Liga heute im TV und Livestream

Falls Ihr unterwegs seid und nicht genügend Datenvolumen für einen Livestream übrig habt, könnt Ihr auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen.

Dort könnt Ihr sogar zwischen dem Einzelspiel und einer Konferenz wählen.

3. Liga: So steigt der FSV Zwickau nicht ab

Für den FSV Zwickau geht es heute nicht um die Wurst, sondern um den ganzen Grill. Theoretisch kann dem FSV sogar ein Unentschieden reichen, um in der Liga zu bleiben.

Vor dem letzten Spieltag hat der Klub zwei Punkte Vorsprung auf Chemnitz, die auf Abstiegsplatz 17 stehen. Der CFC bekommt es allerdings mit Aufstiegsaspirant Hansa Rostock zu tun.

3. Liga: Die Tabelle vor Mannheim vs. Zwickau

Lange Zeit sah es für Waldhof Mannheim mit einem Aufstieg gut aus. Nach der Corona-Pause musste der Aufsteiger mit dem kleinen Kader allerdings Tribut zollen.