3. Liga: Wann findet die Relegation zur 2. Liga statt?

Während die zweite 2. Liga schon länger pausiert, geht es in der 3. Liga noch ordentlich zur Sache. SPOX verrät Euch, wann die Relegation zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Dritten der 3. Liga stattfindet und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt.

Der 1. FC Nürnberg rutschte am letzten Spieltag der 2. Liga noch auf den Relegationsrang. Wer in der 3. Liga das Rennen macht, ist noch offen.

Relegation: Zweitligist vs. Drittligist - Termin, Datum

Das Hinspiel der Relegation zwischen der 2. und 3. Liga zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Dritten der 3. Liga findet am Dienstag, 7. Juli, statt. Das Hinspiel wird im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ausgetragen. Das Rückspiel findet dann am Samstag, 11. Juli, statt. Der Austragungsort ist noch unbekannt, da der Teilnehmer noch nicht feststeht.

Datum Uhrzeit Heim Gast Sender 07.07.2020 18.15 Uhr 1. FC Nürnberg 3. der 3. Liga ZDF/ DAZN / Amazon Prime Video 11.07.2020 18.15 Uhr 3. der 3. Liga 1. FC Nürnberg ZDF/ DAZN / Amazon Prime Video

Relegation: Wer zeigt / überträgt die Spiele zwischen 2. und 3. Liga im TV und Livestream?

Alle Spiele der Relegation werden vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Übertragungen beginnen bei DAZN jeweils 15 Minuten vor Anpfiff.

Die Relegation zwischen der 2. und 3. Liga wird auch im Free-TV gezeigt, das ZDF hat hierfür die Rechte. Auch der Streamingdienst Amazon Prime Video wird die Partien übertragen.

DAZN bietet neben allen vier Relegationsspielen (Bundesliga gegen 2. Liga und 2. Liga gegen 3. Liga) auch Spiele mehrerer europäischer Top-Ligen, darunter die spanischen LaLiga, italienische Serie A und französische Ligue 1, an. Dazu hat der Streamingdienst die Rechte für die UEFA Champions League und Europa League. Außerdem hat DAZN unter anderem die Rechte an Spielen der NBA, NFL, NHL, MLB. Auch Darts, alle UFC-Events, Boxen, Tennis und vieles mehr könnt Ihr bei DAZN verfolgen.

Das komplette DAZN-Angebot könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen. Danach könnt Ihr zwischen 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro jährlich wählen.

Relegation im Liveticker verfolgen

Alle Relegationsspiele können bei SPOX natürlich auch im Liveticker verfolgt werden.

Hier geht es zum Liveticker-Kalendar

2.-Liga-Relegation der vergangenen zwei Jahre

Die Bilanz vergangener Tage spricht ganz klar für die Drittligisten. Seit 2009 endeten elf Relegationsrunden der 2. Bundesliga 8-mal zugunsten der damaligen Drittliga-Mannschaften. Nur dreimal setzte sich somit ein Zweiliga-Team in der Relegation durch.

Alle Ergebnisse der Zweitliga-Relegation in der Übersicht (nur 2. Bundesliga):