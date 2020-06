3. Liga: Würzburger Kickers gegen Chemnitzer FC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Würzburger Kickers greifen an der Tabellenspitze der 3. Liga an! Nach einem Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern trifft die Mannschaft von Michael Schiele auf den Chemnitzer FC. Wie Ihr die Partie am 34. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Würzburger Kickers gegen Chemnitzer FC: Termin, Uhrzeit und Austragungsort

Das Aufeinandertreffen zwischen Würzburg und Chemnitz wird heute, am Freitag (19.6), um 19 Uhr angepfiffen. Die Kickers empfangen den FC im Stadion am Dallenberg in Würzburg. Aufgrund der Coronapandemie wird jedoch keiner der 13.090 verfügbaren Plätze durch Fans besetzt werden.

3. Liga, 34 Spieltag: Würzburg vs. Chemnitz heute live im TV und Livestream

Das Spiel Würzburg gegen Chemnitz ist heute nicht im frei empfänglichen Fernsehen zu sehen.

MagentaSport überträgt die komplette dritte Liga und damit auch die heutige Partie live und in voller Länge. Die Vorberichte beginnen dort um 18.45, pünktlich zum Anpfiff erwartet Euch Kommentator Oskar Heirler. Das Angebot des Bezahlsenders können Kunden auch im Livestream abrufen. Für mobile Geräte ist in diesem Fall die MagentaSport-App hilfreich.

Würzburger Kickers gegen Chemnitzer FC heute live im Liveticker

Alternativ könnt ihr das Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Im Minutentakt erhaltet Ihr dort Informationen zum Spielgeschehen in Würzburg.

Hier entlang zum Liveticker zu Würzburg - Chemnitz

3. Liga: Alle Ansetzungen des 34. Spieltags

Datum Anpfiff Heim Gast 19.06. 19:00 Würzburger Kickers -:- Chemnitzer FC 20.06. 14:00 MSV Duisburg -:- FC Hansa Rostock 20.06. 14:00 FC Carl Zeiss Jena -:- FC Viktoria Köln 20.06. 14:00 1. FC Kaiserslautern -:- KFC Uerdingen 05 20.06. 14:00 Eintr. Braunschweig -:- SC Preußen 06 Münster 20.06. 14:00 Waldhof Mannheim -:- Sonnenhof Großaspach 20.06. 14:00 Magdeburg -:- Bayern München II 21.06. 13:00 SV Meppen -:- SpVgg Unterhaching 21.06. 14:00 1860 München -:- Hallescher FC 21.06. 17:00 FSV Zwickau -:- FC Ingolstadt

3. Liga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Der FC Bayern München steht nach 33 Spieltagen an der Tabellenspitze der 3. Liga, aber Hansa Rostock ist mit drei Punkten Rückstand auch in Reichweite.

Der Chemnitzer FC dagegen muss eher nach hinten blicken und hat nur drei Punkte Vorsprung auf den FSV Zwickau und den Relegationsplatz zur vierten Liga.