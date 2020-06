3. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 34. Spieltag im Überblick

Vor dem 34. Spieltag der 3. Liga grüßen die kleinen Bayern von der Tabellenspitze. Da kommt es gerade recht, dass die direkten Verfolger Rostock und Duisburg am Samstag gegeneinander spielen. Zuvor können sich die Würzburger Kickers am Freitagabend mit einem Sieg über die abstiegsbedrohten Chemnitzer auf Rang zwei vorschieben. 1860 München und Unterhaching sind zum Siegen verdammt und müssen anschließend darauf schauen, was die Konkurrenten aus Ingolstadt und Mannheim machen.

Die Ergebnisse des 34. Spieltags und die aktuelle Tabelle im Überblick.

3. Liga: Der Spielplan am 34. Spieltag im Überblick

Datum und Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 19.06., 19:00 Uhr Würzburger Kickers -:- Chemnitzer FC 20.06., 14:00 Uhr MSV Duisburg -:- FC Hansa Rostock 20.06., 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern -:- KFC Uerdingen 05 20.06., 14:00 Uhr Eintr. Braunschweig -:- SC Preußen 06 Münster 20.06., 14:00 Uhr Waldhof Mannheim -:- Sonnenhof Großaspach 20.06., 14:00 Uhr Magdeburg -:- Bayern München II 20.06., 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena -:- FC Viktoria Köln 21.06., 13:00 Uhr SV Meppen -:- SpVgg Unterhaching 21.06., 14:00 Uhr 1860 München -:- Hallescher FC 21.06., 17:00 Uhr FSV Zwickau -:- FC Ingolstadt

3. Liga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag