SV Meppen gegen Hallescher FC heute live im TV und Livestream

Am 32. Spieltag der 3. Liga stehen sich heute der SV Meppen und der Hallesche FC gegenüber. Wie und Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

SV Meppen vs. Hallescher FC: Ort, Datum, Spielzeit

Das Spiel zwischen dem SV Meppen und dem Halleschen FC findet am heutigen Freitag, den 12.06. statt. Anpfiff ist um 19:00 Uhr in der Hänsch-Arena in Meppen. Dort haben normalerweise 13.696 Zuschauer Platz, doch aufgrund der Corona-Krise bleiben alle Stadien bis zum Saisonende leer.

SV Meppen vs. Hallescher FC heute live TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem SV Meppen und dem Halleschen FC wird nicht im Free-TV gezeigt. Lediglich im Pay-TV ist die Partie zu sehen. Telekom-Kunden haben im ersten Jahr einen kostenlosen Zugriff auf MagentaSport und somit auf die Begegnung. Danach kostet Sie ein Abo 4,95 Euro monatlich.

Außerdem stellt magentasport.de einen kostenpflichtigen Livestream parat. So können auch alle, die keine Kunden der Telekom sind, das Spiel verfolgen. Hier gelten jedoch andere Preise. Monatlich kostet das Abo 16,95 Euro. Zudem ist ein Abschluss eines Jahresabos möglich, dann belaufen sich die Kosten auf 9,95 Euro im Monat.

SV Meppen vs. Hallescher FC im Liveticker

Wer über kein MagentaSport-Abo verfügt, kann das Spiel zwischen SV Meppen und Hallescher FC live und kostenlos hier im Liveticker verfolgen.

Hier gelangt Ihr zum Liveticker.

SV Meppen vs. Hallescher FC: Die voraussichtlichen Aufstellungen

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Osee, Puttkammer, Komenda - Egerer, Evseev - Kleinsorge, Undav, Rama - Guder

3. Liga: Die Begegnungen am 32. Spieltag

Datum Heim Gast 12.06. 19:00 Uhr SV Meppen Hallescher FC 13.06. 14:00 Uhr 1860 München FC Hansa Rostock 13.06. 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern Chemnitzer FC 13.06. 14:00 Uhr MSV Duisburg Würzburger Kickers 13.06. 14:00 Uhr SC Preußen 06 Münster FC Ingolstadt 13.06. 14:00 Uhr Eintr. Braunschweig Sonnenhof Großaspach 13.06. 14:00 Uhr Magdeburg FC Viktoria Köln 14.06. 13:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena KFC Uerdingen 05 14.06. 14:00 Uhr FSV Zwickau SpVgg Unterhaching 14.06. 17:00 Uhr Waldhof Mannheim Bayern München II

3. Liga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Ein enger Kampf in der 3. Liga: Der SV Meppen hat noch die Chance auf die Aufstiegsplätze. Der Hallescher FC spielt dagegen gegen den Abstieg. Gerade mal zwei Punkte unterschied sind es zu Platz 18.