Nur noch zwei Spieltage verbleiben in der 3. Liga und die spannende Frage bleibt: Welche Mannschaften steigen auf und welche steigen ab? Welche Partien noch anstehen und wie Ihr sie verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

3. Liga, Spielplan: Paarungen, Partien, Termine, Schedule

Zwei Spieltage verbleiben noch in der 3. Liga. Am kommenden Mittwoch startet der 37. Spieltag. Das Finale der Saison wird dann am kommenden Wochenende stattfinden. Wie auch in der 1. und 2. Bundesliga werden an den letzten beiden Spieltagen der Saison alle gleichzeitig ausgetragen.

Somit starten am Mittwoch alle Spiele um 19 Uhr. Am kommenden Samstag erfolgt dann der letzte Spieltag der Saison 19/20. Am 4. Juli finden alle Spiele parallel ab 14 Uhr statt.

3. Liga: Der 37. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast 01.07. 19:00 Uhr FSV Zwickau Chemnitzer FC 01.07. 19:00 Uhr FC Hansa Rostock KFC Uerdingen 05 01.07. 19:00 Uhr FC Viktoria Köln Würzburger Kickers 01.07. 19:00 Uhr Hallescher FC 1. FC Kaiserslautern 01.07. 19:00 Uhr Bayern München II MSV Duisburg 01.07. 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching FC Carl Zeiss Jena 01.07. 19:00 Uhr Sonnenhof Großaspach 1860 München 01.07. 19:00 Uhr FC Ingolstadt Magdeburg 01.07. 19:00 Uhr SC Preußen 06 Münster SV Meppen 01.07. 19:00 Uhr Eintr. Braunschweig Waldhof Mannheim

3. Liga: Der 38. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast 04.07. 14:00 Uhr Waldhof Mannheim FSV Zwickau 04.07. 14:00 Uhr SV Meppen Eintr. Braunschweig 04.07. 14:00 Uhr Magdeburg SC Preußen 06 Münster 04.07. 14:00 Uhr 1860 München FC Ingolstadt 04.07. 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena Sonnenhof Großaspach 04.07. 14:00 Uhr MSV Duisburg SpVgg Unterhaching 04.07. 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern Bayern München II 04.07. 14:00 Uhr Würzburger Kickers Hallescher FC 04.07. 14:00 Uhr KFC Uerdingen 05 FC Viktoria Köln 04.07. 14:00 Uhr Chemnitzer FC FC Hansa Rostock

3. Liga: Die Relegation zur 2. Liga

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga muss der Tabellendritte der 3. Liga gegen den 1. FC Nürnberg bestreiten. Die Nürnberger landeten am letzten Spieltag durch ein Unentschieden gegen Holstein Kiel auf den Relegationsplatz.

Im Normalfall trifft der FCN auf den Tabellendritten der 3. Liga der abgelaufenen Saison. In dieser Spielzeit könnte sich jedoch eine Ausnahme ergeben. Der Grund ist die Zweitvertretung des FC Bayern.

Der FC Bayern II darf nicht in die 2. Liga aufsteigen. Sollte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß unter den ersten drei Plätzen landen, würden die schlechter platzierten jeweils einen Rang nach vorne rücken. Somit könnte der Tabellenvierte in die Relegation rutschen.

Datum Heim Gast 07.07. 18:15 Uhr 1. FC Nürnberg Dritter der 3. Liga 11.07. 18:15 Uhr Dritter der 3. Liga 1. FC Nürnberg

3. Liga: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag

Da der aktuelle Tabellenführer FC Bayern München II nicht aufstiegsberechtigt ist, liegt aktuell der FC Ingolstadt auf Kurs Richtung Relegation. Sogar der Tabellenachte Waldhof Mannheim kann sich noch Chancen auf diesen ausrechnen.