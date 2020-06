3. Liga: Die Sonntagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 34. Spieltags in der 3. Liga stehen am heutigen Sonntag noch drei Begegnungen an. Wo Ihr bei den Partien von 1860 München, der SpVgg Unterhaching und Co. live dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Außerdem im Einsatz: Die Abstiegskandidaten Zwickau und Halle sowie der FC Ingolstadt, der sich wie die beiden bayerischen Rivalen noch Chancen auf den Aufstieg ausrechnet.

3. Liga: Die Sonntagsspiele des 34. Spieltags im Überblick

Am heutigen Sonntag stehen die finalen drei Partien des 34. Spieltags auf dem Programm. Folgende Begegnungen werden ab 13 Uhr absolviert:

Uhrzeit Heim Auswärts 13 Uhr SV Meppen SpVgg Unterhaching 14 Uhr 1860 München Hallescher FC 17 Uhr FSV Zwickau FC Ingolstadt

3. Liga: Die Sonntagsspiele heute live im TV und Livestream

Die Sonntagsspiele in der 3. Liga werder nicht im Free-TV übertragen. Lediglich ausgewählte Partien am Samstag werden von den Dritten Programmen gezeigt.

Stattdessen zeigt MagentaSport alle Begegnungen der laufenden Drittligasaison live und in voller Länge. Die Übertragungen zu den heutigen Partien beginnt jeweils 15 Minuten vor dem Anpfiff. Neben der TV-Übertragung steht bei MagentaSport auch eín Livestream bereit.

3. Liga: Alle Spiele heute live im SPOX-Liveticker

Verfügt Ihr über kein Pay-TV-Abonnement von MagentaSport, könnt Ihr auf das umfangreiche Liveticker-Angebot von SPOX zurückgreifen: Dort steht zu sämtlichen Spielen aus den deutschen Profiligen ein ausführlicher Liveticker bereit.

3. Liga: Die bisherigen Ergebnisse des 34. Spieltags

Datum und Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 19.06., 19:00 Uhr Würzburger Kickers 3:0 Chemnitzer FC 20.06., 14:00 Uhr MSV Duisburg 0:0 FC Hansa Rostock 20.06., 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern 4:0 KFC Uerdingen 05 20.06., 14:00 Uhr Eintr. Braunschweig 1:0 SC Preußen 06 Münster 20.06., 14:00 Uhr Waldhof Mannheim 3:2 Sonnenhof Großaspach 20.06., 14:00 Uhr Magdeburg 2:2 Bayern München II 20.06., 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena 2:3 FC Viktoria Köln

