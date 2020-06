3. Liga, Relegation: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Die Saison der 3. Liga befindet sich in den Spieltagen. Die spannende Frage bleibt: Wer steigt auf und wer steigt ab? Wann die Relegation stattfindet und wie Ihr sie live im TV verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

3. Liga Relegation: Die Termine

Die Aufstiegsspiele zwischen den Vertretern der Regionalliga West und Nordost finden am 25. und 30. Juni statt. Anstoß zum Hinspiel ist um 17 Uhr, das Rückspiel wird schon um 16 Uhr angepfiffen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am 7. und 11. Juli treffen der Dritte der 3. Liga und der Drittletzte der 2. Bundesliga aufeinander, um den letzten Platz im Unterhaus auszuspielen.

Datum Uhrzeit Spiele Sender 07.07.20 18.15 Uhr 16. der 2. Bundesliga - 3. der 3. Liga ZDF/DAZN / AmazonPrime Video 11.07.20 18.15 Uhr 16. der 2. Bundesliga - 3. der 3. Liga ZDF/ DAZN / AmazonPrime Video

Die Relegationsspiele zwischen der 3. Liga und der Regionalliga finden am 25.06 und am 20.06. statt. Die Anwärter stehen hierfür schon fest: Lokomotive Leipzig und der SC Verl werden um den Einzug in die 3. Liga kämpfen.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 25.06.20 17:00 Uhr Lokomotive Leipzig SC Verl 30.06.20 16:00 Uhr SC Verl Lokomotive Leipzig

3. Liga Relegation live im TV und Livestream

Die Relegationsspiele zwischen der 2. und 3. Liga werden im Free-TV über den Sender ZDF übertragen. Zusätzlich überträgt auch der Streamingdienst DAZN die beiden Spiele

Zudem zeigt DAZN schon 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der 2. Liga und der Bundesligaspiele. Für monatlich 11,99 Euro bzw. 119,99 Euro jährlich seht Ihr auf DAZN insgesamt 40 Spiele der aktuellen Bundesliga-Saison sowie die Serie A, La Liga und Ligue 1. Auch die Champions League und Europa League befindet sich im Programm. Das komplette DAZN-Angebot könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen..

Bei den Relegationsspielen der Regionalligisten sind MagentaSport und der MDR live dabei.

3. Liga Relegation im Liveticker

Selbstverständlich werden auch die Relegationsspiele der 3. Liga im Liveticker zu verfolgen sein.

Hier geht es zum Liveticker-Kalendar

3. Liga: Die Begegnungen am 33. Spieltag

Datum Heim Gast 19.06. 19:00 Uhr Würzburger Kickers Chemnitzer FC 20.06. 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern KFC Uerdingen 05 20.06. 14:00 Uhr Eintr. Braunschweig SC Preußen 06 Münster 20.06. 14:00 Uhr Waldhof Mannheim Sonnenhof Großaspach 20.06. 14:00 Uhr Magdeburg Bayern München II 20.06. 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC Viktoria Köln 20.06. 14:00 Uhr MSV Duisburg FC Hansa Rostock 21.06. 13:00 Uhr SV Meppen SpVgg Unterhaching 21.06. 14:00 Uhr 1860 München Hallescher FC 21.06. 17:00 Uhr FSV Zwickau FC Ingolstadt

3. Liga: Die Tabelle