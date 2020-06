3. Liga: MSV Duisburg gegen Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream

Im Kampf um den Aufstieg will der MSV Duisburg heute drei wichtige Punkte gegen die Würzburger Kickers erzielen. Wie Ihr das spannende Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers: Ort, Datum, Spielzeit

Das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und den Würzburger Kickers findet am heutigen Samstag, den 13.06. statt. Anpfiff ist um 14:00 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Die 31.500 Zuschauerplätze werden aber aufgrund der Corona-Krise nicht besetzt sein.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers heute im TV und Livestream

Gute Nachrichten für jeden Fußball-Fan! Das Topspiel der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und den Würzburger Kickers wird im Free-TV übertragen: Der West-Deutsche-Rundfunk (WDR) überträgt die Partie live und in voller Länge.

Alle anderen Spiele werden bei Magenta TV gezeigt. Beim Pay-TV-Sender haben die Kunden auch die Möglichkeit die Partie im mobil im Livestream zu verfolgen.

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers heute im Liveticker

Wer kein Zugriff auf das Bewegtbild hat, kann hier bei SPOX das Spiel kostenlos im Liveticker verfolgen.

Hier kommt Ihr zum Liveticker.

Hier kommt Ihr zum Konferenz-Liveticker

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers: Die voraussichtlichen Aufstellungen

MSV Duisburg: Weinkauf - Budimbu, Gembalies, Boeder, Schmeling - Albutat, Ben Balla - Stoppelkamp, Daschner, Krempicki - Vermeij

Würzburger Kickers: Verstappen - Hemmerich, Hägele, Schuppan, Herrmann - Sontheimer, Rhein - Vrenezi, Widemann - Baumann, Breunig

3. Liga: Die Begegnungen am 32. Spieltag

Datum Heim Gast 12.06. 19:00 Uhr SV Meppen Hallescher FC 13.06. 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern Chemnitzer FC 13.06. 14:00 Uhr MSV Duisburg Würzburger Kickers 13.06. 14:00 Uhr SC Preußen 06 Münster FC Ingolstadt 13.06. 14:00 Uhr Eintr. Braunschweig Sonnenhof Großaspach 13.06. 14:00 Uhr Magdeburg FC Viktoria Köln 13.06. 14:00 Uhr 1860 München FC Hansa Rostock 14.06. 13:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena KFC Uerdingen 05 14.06. 14:00 Uhr FSV Zwickau SpVgg Unterhaching 14.06. 17:00 Uhr Waldhof Mannheim Bayern München II

3. Liga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

So spannend war das Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga noch nie! Der MSV Duisburg will seinen Drei-Punkte-Vorsprung gegen die Würzburger Kickers ausbauen. Bayern München II und Mannheim kämpfen um Platz eins. Auch 1860 München, Ingolstadt, Unterhaching, Braunschweig, Rostock und Meppen sind noch im Rennen um den Aufstieg. Im Tabellenkeller ist muss für Jena und Großaspach ein Wunder her.