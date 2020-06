MSV Duisburg - Chemnitzer FC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der MSV Duisburg, der Tabellenführer der 3. Liga, tritt heute gegen den Chemnitzer FC an. Wie Ihr das Duell des 30. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, seht Ihr hier.

MSV Duisburg vs. Chemnitzer FC: Uhrzeit, Ort, Stadion

Bereits am Freitag hat der 30. Spieltag der 3. Liga begonnen. Heute geht es weiter mit dem Tabellenführer MSV Duisburg gegen den Chemnitzer FC. Die Duisburger spielen dabei zuhause in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena. Die Partie wird um 14 Uhr angepfiffen. Das Hinrundenspiel ging überraschend mit 3:1 an den Außenseiter aus Chemnitz.

MSV Duisburg vs. Chemnitzer FC: Heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem Chemnitzer FC wird sowohl im Free-TV als auch im Livestream zu sehen sein. Die Übertragung im Free-TV übernimmt der Sender WDR. Den Livestream bietet MagentaSport. Der Pay-TV-Sender der Telekom hat nämlich die Übertragungsrechte für alle Spiele der 3. Liga. Der Livestream startet 15 Minuten vor Anpfiff und wird von Christian Straßburger kommentiert.

MSV Duisburg vs. Chemnitzer FC im Liveticker

Fans, die auf das TV- oder Livestream-Angebot nicht zugreifen können, bekommen von SPOX einen Liveticker zum Mitlesen angeboten. Dort verpasst Ihr keinen entscheidenden Spielzug. Wer jedoch bei allen Partien des Tages mitlesen möchte, kann auch die Konferenz der 3. Liga aufrufen und so mitlesen.

Liveticker: MSV Duisburg - Chemnitzer FC

Liveticker: 3. Liga - die Samstags-Konferenz

MSV Duisburg vs. Chemnitzer FC: Die Begegnungen des 30. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 05.06. 19 Uhr Magdeburg 1:1 KFC Uerdingen 05 06.06. 14 Uhr SV Meppen -:- FC Hansa Rostock 06.06. 14 Uhr 1860 München -:- Würzburger Kickers 06.06. 14 Uhr Eintr. Braunschweig -:- Bayern München II 06.06. 14 Uhr FSV Zwickau -:- Hallescher FC 06.06. 14 Uhr Waldhof Mannheim -:- FC Viktoria Köln 06.06. 14 Uhr MSV Duisburg -:- Chemnitzer FC 07.06. 13 Uhr SC Preußen 06 Münster -:- SpVgg Unterhaching 07.06. 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern -:- FC Carl Zeiss Jena 07.06. 17 Uhr FC Ingolstadt -:- Sonnenhof Großaspach

MSV Duisburg vs. Chemnitzer FC: So könnten die beiden Mannschaften ins Spiel starten

MSV Duisburg:

Weinkauf - Budimbu, Boeder, Gembalies, Scepanik - Albutat, Ben Balla - Stoppelkamp, Krempicki, L.-J. Mickels - Vermeij

Chemnitzer FC:

J. Jakubov - Itter, Hoheneder, Reddemann, Sirigu - Garcia, D. Bohl, M. Langer, Bonga - Bozic, Hosiner

3. Liga: Die Tabelle am 30. Spieltag