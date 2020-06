KFC Uerdingen gegen Chemnitzer FC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Während der KFC Uerdingen an diesem Freitag den endgültigen Klassenerhalt schaffen möchte, braucht Chemnitz einen Sieg um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu wahren. SPOX zeigt euch, wo ihr die Partie im Fernsehen und Internet verfolgen könnt.

Zwei Punkte brauchen die Krefelder noch, um den endgültigen Klassenerhalt zu feiern, Chemnitz liegt dagegen lediglich zwei Punkte vor den Abstiegsrängen und könnte bei einer Niederlage dorthin abrutschen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wann und wo spielt der KFC Uerdingen gegen den Chemnitzer FC

Das Spiel beginnt am heutigen Freitag, 26. Juni, um 19 Uhr. Gespielt wird in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, da das Uerdinger Grotenburg-Stadion nach wie vor umgebaut wird.

KFC Uerdingen - Chemnitzer FC heute live im TV und Livestream sehen

Im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt, sondern lediglich beim Telekom-Sender MagentaSport im Pay-TV und Livestream. Christian Straßburger wird die Partie dort kommentieren.

KFC Uerdingen gegen Chemnitzer FC heute live im Liveticker

SPOX bietet euch zu der Partie zudem einen Liveticker an, der euch über alle Tore, Karten und Chancen informiert.

KFC Uerdingen: Mut für die Zukunft

Trotz der 2:1-Niederlage gegen die Würzburger Kickers unter der Woche zeigte sich Präsident und Mäzen Mikhail Ponomarev zufrieden mit der Leistung: "Ich habe mich bedankt. Die Leistung macht mir Mut für die Zukunft, denn der KFC ist immer noch am Leben und kämpft."

Seine Ziele orientieren sich dabei weiter Richtung oben: "Der KFC gehört weiterhin zu den ambitioniertesten Vereinen der 3. Liga".

Chemnitzer FC: Chancenverwertung verbessern

Für CFC-Trainer Patrick Glöckner spielt der heutige Gegner keine bedeutende Rolle. Die Mannschaft müsse sich auf sich selbst konzentrieren: "Wir bereiten uns wie gegen jeden Gegner vor. Das Entscheidende wird nicht der Gegner sein, sondern dass wir unsere Leistung bestätigen. Entscheidend ist aber auch, dass wir uns belohnen."

Dabei hadert er besonders mit der Chancenverwertung seines Teams, vor allem bei der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Braunschweig: "Gegen eine Mannschaft von oben ist es natürlich das Credo sich Chancen herauszuspielen. Aber es bringt nichts wenn du dir Chancen herausspielst und der Ball dann nicht über die Linie geht, denn dann stehst du mit Null Punkten da."

KFC Uerdingen - Chemnitzer FC: Bilanz und letzte Duelle

Insgesamt wird es erst das zwölfte Duell zwischen beiden Teams sein. Beide Teams konnten dabei bisher drei Spiele gewinnen, die fünf weiteren Partien endeten unentschieden.