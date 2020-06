3. Liga: Hansa Rostock gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hansa Rostock könnte am 33. Spieltag einen Angriff auf die Aufstiegsplätze in der 3. Liga starten und hat mit dem abgeschlagenen Tabellenletzten FC Carl Zeiss Jena einen vermeintlich leichten Gegner vor der Brust. Wie, wann und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hansa Rostock vs. Carl Zeiss Jena: Termin, Spielbeginn und Ort

Das Duell zwischen Rostock und Jena wird am heutigen Mittwoch um 20.30 Uhr angepfiffen. Die Gäste aus Jena reisen dafür nach Rostock ins Ostseestadion, das normalerweise 29.000 Zuschauern Einlass gewährt.

3. Liga: Rostock - Jena heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird im deutschsprachigen Raum nicht im Free-TV übertragen. MagentaSport zeigt die Partie live und exklusiv in voller Länge.

Der Bezahlsender zeigt alle Spiele der 3. Liga, auch im Livestream am Desktop oder in der MagentaSport-App. Dort könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr das Einzelspiel mit Kommentator Gari Paubandt sehen wollt oder Euch lieber für die Konferenz des 33. Spieltags entscheidet.

Die Übertragung heute beginnt dort um 19 Uhr mit den drei frühen Partien des Tages, ab 20.30 Uhr seht Ihr dort parallel zu Rostock - Jena auch das Duell zwischen dem KFC Uerdingen und Spitzenreiter MSV Duisburg. Die Konferenz wird kommentiert von Alexander Klich und Martin Piller.

3. Liga: Rostock - Jena heute live im Liveticker

Ihr seid unterwegs? Kein Problem, mit dem SPOX-Liveticker bleibt Ihr auf dem aktuellsten Stand! Auch bei den Livetickern habt ihr die Qual der Wahl: Einzelspiel Rostock vs. Jena oder doch der Konferenz-Ticker am Mittwoch des 33. Spieltags in der 3. Liga?

Rostock gegen Jena: Voraussichtliche Aufstellungen

Während Rostock auf Nartey, Omladic, Rieble und Wiese verzichten muss, fehlen bei den Gästen unter anderem Rohr, Kühne, Maranda und Jahn.

Rostock: Kolke - Ahlschwede, Riedel, Sonnenberg, Reinthaler, Scherff - Bülow, Butzen - Granatowski, Breier, Opoku

Kolke - Ahlschwede, Riedel, Sonnenberg, Reinthaler, Scherff - Bülow, Butzen - Granatowski, Breier, Opoku Jena: Coppens - Fassnacht, Hammann, Sulu, Grösch - Kübler, Eckardt - Kircher, Obermair - Dedidis, Bock

3. Liga: Die Tabelle am 33. Spieltag

Für Hansa Rostock sind heute auch die Ergebnisse der Aufstiegskandidaten Bayern München II, Waldhof Mannheim, MSV Duisburg und Hansa Rostock interessant. Die Mannschaften in der oberen Hälfte der 3. Liga stehen in der Tabelle weiterhin eng zusammen.