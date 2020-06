Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ost-Derby in der englischen Woche der 3. Liga! Hansa Rostock empfängt den 1. FC Magdeburg. Die Infos zum genauen Termin sowie zur Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier.

3. Liga: Die Spiele am Dienstag

In der 3. Liga steht wieder eine englische Woche an. Der Spieltag ist dabei auf den Dienstag und Mittwoch terminiert. Am heutigen Dienstag sind insgesamt zehn Teams im Einsatz. Eine Begegnung dabei ist Hansa Rostock gegen den 1. FC Magdeburg, die um 20.30 Uhr im Ostseestadion angepfiffen wird.

Uhrzeit Heim Gast 19 Uhr FC Bayern München II FSV Zwickau 19 Uhr KFC Uerdingen TSV 1860 München 19 Uhr Viktoria Köln SV Meppen 20.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Magdeburg 20.30 Uhr Hallescher FC Waldhof Mannheim

Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg: Ort, Termin, Anpfiff

Wettbewerb: 3. Liga

Datum: 9. Juni 2020

Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Ostseestadion

Ostseestadion Übertragung: Magenta

Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg heute live im TV und Livestream

Die Begegnung wird nicht im Free-TV gezeigt. Lediglich im Pay-TV ist Rostock gegen Magdeburg zu sehen. Telekom-Kunden haben im ersten Jahr einen kostenlosen Zugriff auf MagentaSport und somit auf die Begegnung. Danach kostet Sie ein Abo 4,95 Euro monatlich.

Außerdem stellt magentasport.de einen kostenpflichtigen Livestream parat. So können auch alle, die keine Kunden der Telekom sind, das Spiel verfolgen. Hier gelten jedoch andere Preise. Monatlich kostet das Abo 16,95 Euro. Zudem ist ein Abschluss eines Jahresabos möglich, dann belaufen sich die Kosten auf 9,95 Euro im Monat.

Der Livestream ist auf der Webseite ab 20.15 Uhr abrufbar. Gari Paubandt fungiert dabei als Kommentator.

3. Liga: Rostock gegen Magdeburg heute im Liveticker

Alle Spiele der 3. Liga tickern wir live für Euch, damit Ihr kein Tor, keine gefährliche Strafraumszene und keine Verwarnung verpasst.

Den Liveticker zum Spielgeschehen zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg gibt es hier.

Außerdem bieten wir eine Konferenz mit allen Spielen an. Den Liveticker zu den fünf Spielen am Dienstag findet Ihr hier.

Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Straith, Sonnenberg, Riedel, Scherff - Bülow, Butzen - Opoku, Verhoek, Hanslik

Kolke - Neidhart, Straith, Sonnenberg, Riedel, Scherff - Bülow, Butzen - Opoku, Verhoek, Hanslik 1. FC Magdeburg: Behrens - Koglin, Gjasula, Perthel - Rother, Jacobsen - Möschl, Costly - Kvesic - Steininger, Beck

3. Liga: Tabelle vor dem 31. Spieltag

Hansa Rostock befindet sich trotz Tabellenplatz neun noch mittendrin im Aufstiegsrennen. Mit einem Sieg könnte die Hansekogge nach Punkten mit den Amateuren des FC Bayern, die aktuell auf dem Relegationsplatz liegen, aber nicht aufsteigen dürfen, gleichziehen.

Magdeburg muss sich dagegen nach unten orientieren. Der 1. FCM hat lediglich vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.